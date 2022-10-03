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  • Hull City'nin yeni hocası belli oluyor. Acun Ilıcalı bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran o isim ile buluşacak

Hull City'nin yeni hocası belli oluyor. Acun Ilıcalı bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran o isim ile buluşacak

Şota Arveladze ile üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yollarını ayıran Hull City, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:08
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Acun Ilıcalı o isim ile buluşacak. Hull City'nin yeni hocası belli oluyor

Hull City'nin yeni hocası belli oluyor. Acun Ilıcalı bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran o isim ile buluşacak
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Teknik direktör arayışlarına başlayan  Hull City, gözünü Beşiktaş'ın eski hocasına çevirdi.

Milli Gazete'nin haberine göre; bir dönem Siyah-beyazlı kulübü de çalıştıran Carlos Carvalhal ile temasa geçen İngiliz ekibi, kesenin ağzını açtı.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig takımı Al-Wahda'yı çalıştıran Portekizli hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

ACUN ILICALI İLE CARVALHAL GÖRÜŞECEK
Portekizli teknik adamın geçtiğimiz temmuz ayında görev yapmaya başladığı Al-Wahda, 4 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Carvalhal'ı çok beğenen Acun'un Hull City için en uygun ismin Portekizli olduğunu düşündüğü öğrenildi.

İkilinin bu hafta bir telefon görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Daha önce 2015-2017 yılları arasında Championship takımı Sheffield Wednesday'de görev yapan Carvalhal, takımını iki kez play-off'a taşımasına rağmen Premier Lig'e yükselmeyi başaramadı.

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