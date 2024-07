Acun Ilıcalı öve öve bitiremedi

Acun Ilıcalı, Haber Global'e önemli açıklamalar yaptı.

Milli Takım ve Fenerbahçe'ye dair konuşan Acun Ilıcalı'nın röportajı şu şekilde:

- Milli takımın elde ettiği başarılar tüm ülkeyi gururlandırıyor. Siz de tüm maçları yakinen takip ettiniz. Fenerbahçeli futbolcular da performanslarıyla parladılar. Neler söylemek istersiniz? Hollanda karşısında takımımıza dair beklentiniz nedir?

''Çok mutluyuz ülke olarak. Çok güzel bir dönem geçiriyoruz. Özlemişiz de böyle duyguları çünkü milli takımımız bizi zamanında çok gururlandırdı, mutlu etti. Son 14-15 senedir böyle çok yüksek bir başarımız yoktu. İlk defa son dönemlerde böyle güzel bir başarı geldi. Galibiyetler çok önemli ve en mutlu olduğum şey milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da bu galibiyetlerin olması; gurbetçi kardeşlerimizin o mutluluğu orada yaşaması ayrıca mutlu ediyor beni. Çok gururluyuz tabii ki. Ben de maçlara gidiyorum; git gel devamlı havadayım. Hollanda maçında Takımımıza başarılar diliyoruz.''

- Fenerbahçe taraftarı büyük bir beklenti içinde. Ama hazır bir kadro var. Teknik Direktör Mourinho az takviye olacağını söyledi. Transfer çalışmaları ne durumda?

''Taraftarlarımızın hem merak hem de istekte bulunması dünyanın en normal şeyi. Bu her takımda olacak şeyler. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben de zaten yıllarca hep transferlerde 'Kim gelecek?' diye onu merak ediyordum ama tabii ki burada çok önemli bir konu var; şu anda biz dünyanın en kariyerli hocalarından birini getirdik ve Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kariyerli hoca zaten.



Mourinho ismi bizim için hem önemli hem de futbol aklı olarak da Mourinho'nun onaylamadığı bir transferi bizim getirmemiz bence çok da uygun olmaz. Zaten hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu konuda taraftarımızın da panik olacağı hiçbir durum yok. Transferin 5. günündeyiz henüz transfer dönemi yeni başlamış, 2 ay var. Biz de bu dönem içerisinde hedeflerimizi belirledik doğru bir şekilde hedeflere gidiyoruz ve iyi yoldayız diye düşünüyorum. Şu anki durumumuzu hayalimizdeki kadroyu oluşturacak 'puzzle'ın eksik parçalarını tamamlanmaya başlayacağını görerek söyleyebiliyorum.''

- Futbolda Sayın Başkan Ali Koç ile birlikte Mario, Mourinho, Ahmet Ketenci ve siz tüm süreçlerin içindesiniz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde FBTV’ye yaptığı açıklamasında takımdaki mevcut oyuncularla ilgili olumlu bir değerlendirmede bulundu. Fenerbahçe Futbol Komitesi olarak Topuk Yaylası kampından sonraki ilk izlenimleriniz nasıl?

''Topuk Yaylası şöyle çok iyi oldu; milli futbolcularımız orada olmayınca Mourinho aslında takımın geri kalan kısmıyla daha çok ilgilenebildi ve oradan sürpriz 2-3 isimden bahsetti ki şu anda tabii isim olarak bazı futbolcuları ben söylemek istemiyorum çünkü hocamızın bizimle paylaştığı konular bunlar ama taraftarımız şunu bilebilir oradaki futbolcuların kalitesinden çok memnun.



Topuk Yaylası'nın çok iyi olduğunu söyledi ve “İki tane sürprizim var size.” dedi. Daha önce İsmail Yüksek de böyle bir ortamda bir anda bir hazırlık maçıyla parladı ve ondan sonra da takımın değişmezlerinden olmuştu. Mourinho da 2 futbolcu için bunu söyledi, “Çok iyi geliyorlar.” dedi.



Bu, bizi çok mutlu etti. Onun dışında da çok güzel geçti kamp zaten. Hocamız Türkiye'deki ilk günlerinde futbolcularla kaynaştı, futbolcularımızın da onu sevdiği belli oluyor.Biz de yaptığımız toplantıda transferle ilgili son değerlendirmeleri yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Hocamızın istediği gibi gidiyor diyebilirim.''

- Jose Mourinho'nun bahsettiği oyuncular yerli mi yabancı mı?

''Yerli. Futbolda yerli futbolcular her geçen gün daha değerli oluyor çünkü yabancı sayısı azalıyor. Bizim takımımız bu konuda çok önde. Hocamız bunu zaten biliyor. Bence bize büyük bir kadro derinliği verecek ve o kadro derinliğini biraz daha derinleştireceğini söyleyebilirim.''

- Çağlar Söyüncü kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan imzayı attı. Taraftar da çok mutlu. Oyuncunun aidiyeti çok yüksek. Sözleşme sürecini anlatır mısınız?

''Fiyatı 30-40 milyon Euro'larda olan, futboldaki değeri 30-40 milyon Euro'larda gezmiş ve çok yakın zamanda da bu fiyatlar konuşulmuş bir futbolcu Takımımızda kiralık olarak yer alıyordu. Bunu çok iyi anlamamız lazım.



Böyle bir futbolcuyu takıma kazandırmak, Atletico Madrid oyuncuyu o kadar istiyorken ve oynatmak için de direniyorken çok kolay bir şey değil. Zaten kiralık olarak gelmezdi. Biliyorsunuz kiralama süreci bayağı uzun sürmüştü. Şimdi almaya kalkıyorsunuz Atletico Madrid 15 milyon Euro'dan başladı “Daha aşağısına vermeyiz” diyorlar. İşte burada çok önemli bir süreci son 20 gündür falan her gün böyle dokuya dokuya buralara getirdik ve imzayı attık hep beraber çok mutluyuz.



Burada Mario Banco'nun yine çok önemli çabası var. Çağlar'ın çok çok önemli etkisi var çünkü Çağlar önce bizimle anlaştı. Anlaşırken ben gerçekten duygulandım. Maddi konularda başkanımızla bir konuşması var beni çok mutlu etti. Ben de bazı tavsiyelerde bulundum kendisine. Şöyle bir tavsiye; futbol geleceğiyle ilgili istediği takımda oynamanın ona getireceği artıları anlatıyorum çünkü işin başında Çağlar zaten Fenerbahçe ile ilgili olarak “Öyle duygular yaşadım ki bu kısa sürede; ben, burada hayatımı sürdürmek istiyorum. Bu camianın içinde olmak istiyorum. Biz ailece Fenerbahçeliyiz.” dedi.



Bunlar beni de çok etkiledi Başkanımızı da çok etkiledi ve sıra geldi Atletico Madrid'e. O bölüm, 15 milyondan başlamış. Çağlar'ın çok ciddi derecede dik durması, zorlaması Atletico Madrid'in de burada anlayış göstermesini gerektirdi. Çünkü en az 4-5 talibi vardı. Atletico Madrid bunu net olarak ortaya koydu ama futbolcu “Gitmek istemiyorum.” dediği zaman yollayamadığı için Çağlar orada seçenekleri önce yok etti, Fenerbahçe'yi tek hedef gösterdi.



Başkanımızla 4-5 tane uzun konferansımız, Atletico Madrid'le an az 4-5 tane uzun konferansımız oldu. Çok önemli bir değer şu anda Fenerbahçe'de. O açıdan çok mutluyuz tabii ki.''

- Yeni yönetimde yer almanızın ardından özellikle futbol şubesinde ve kulübün genel tavrında nasıl bir rol üstleneceksiniz? Bu süreçte hangi stratejileri uygulamayı planlıyorsunuz?

''Bizim görevimiz Başkanımızı rahatlatmak, ona yardımcı olmak, bu yoğunluk içerisinde her yere koşturmaya çalışan Başkanımıza destek olmak. Bir şekilde hem fikirsel olarak hem de onun aldığı sorumluluğu biraz da biz paylaşarak azaltmak.



Dikkat ederseniz Branco'yu bu konuda söylememe gerek yok. Çok ciddi görevi üzerine almış durumda. Hem Başkanımızla hem de Mario ile sürekli birlikteyiz.



Birlikten kuvvet doğar. Bu tarafta çok önemli isim var: Ahmet Ketenci. Ben kendisini çok tanırdım ama o operasyonun içinde öyle kendisini Fenerbahçe’ye adamış bir arkadaşımız ki onun o şevki beni de çok mutlu ediyor. Baktığım zaman ben bu ekibe zaten inanarak dahil oldum Başkanımız davet ettiği zaman. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum.''

- Dünyaca ünlü bir yıldız transferi beklentisi var. Böyle bir transfer olacak mı?

''Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan futbolcunun gelmesi lazım. Açık açık söyleyeyim bunu da biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. Dedik ki, “Böyle bir isim var, ne düşünüyorsun?”



İsim çok güzeldi, seçime giriyoruz, o ismi söyleyebiliriz. Türkiye konuşacak, Başkanımız için avantaj olacak. Bunların hepsini ayarladık, her şey tamamdı.



Sevgili Mourinho, “Bu oyuncu şu anda benim oyunumdaki yerine olan oyuncuyu bozar ve oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz.” dedi.



Maaş bütçesi hiç sorun değil. Konu şu; o pozisyonda oynayan oyunculardan çok memnun, heyecanlandığı isim var ve o ismi çok da beğenmiş daha önce kendisine karşı 4 maç yapmış o maçta çok beğendiği için de o ismi oraya istemedi. Ama şunu da söyledi “Alırsanız kulübün kararıdır.” dedi.



Şimdi top bize geldi. Oturduk Başkanla beraber dedik ki, “Seçimde etkili olur mu? Olur. Taraftar heyecanlanır mı? Heyecanlanır.”



Ama hocanın o pozisyonda çok beğendiği bir oyuncu var. Hoca böyle bir şeyle geldiği zaman bizim ne yapmamız gerekir?



Başkanımız, dedi ki “Ben böyle bir durumda seçim kazanacağım diye Fenerbahçe'ye zarar veremem” ve Mourinho da istemediği için biz o transferi yapmadık.



Dünya yıldızı derken şunun altını iyi çizelim; Fenerbahçe tarihinin en önemli 10 futbolcusunu saysak herhalde Alex'i sayarız değil mi? Alex geldiği zaman büyük takımdan mı geldi? Avrupa'da Parma'da kısa bir macerası olmuş, değil mi? Van Hooijdonk'u düşünürsek; büyük takımdan, Avrupa'nın en büyük takımlarından mı geldi? Hayır ama bunların ikisi de Fenerbahçe tarihinin en etkili oyuncuları oldular.



Özellikle Alex tarihi yazdı. Dünya yıldızı bizim için Alex, Van Hooijdonk etkisi yapacak yıldızlar.



Bu konularda taraflarımızın şunu çok iyi anlaması lazım; hocamızın istediği bir profil var, o profile uygun oyuncular da tespit edildi.



Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Daha bitmedi ama son aşamasındayız.



Yine liste verdik. Yanlış anlamayın bu liste Fenerbahçe'nin scout ekibinin hepsinin şu anda Fenerbahçe’ye en uygun, en yıldız oyuncular diye koyduğu liste ve mesela forvet için öyle isimlere “Hayır” dedi ki şaşırdık kaldık. Neden “hayır” diyor? Anlatıyor, diyor ki “Bu oyuncu oyunun içinde değil. Gol atar mı atar. Bana oyunun içinde oyuncu lazım.” diyor. İsmini söylemek istemiyorum çünkü hiçbir futbolcu için değerlendirmeyi dışarıya karşı söylemek bize yakışmaz.

Ama hocamızın kafasında bir plan var ve o plana uygun bir numaralı oyuncu inşallah geliyor. Başka bir mevkide yine bir plan var. O plana göre hızlı bir sol açık istiyor gibi düşün. Adam eksilten sol açık istiyor. Buna göre bir sol açık düşünüyor oraya da ona göre bir isim gelecek.

Taraftarımızın bu konuda biraz şöyle düşünmesi lazım; dünyada kariyeri en yüksek hocalardan biri, Türkiye'ye gelmiş en yüksek kariyerli bir hocaya kendimizi emanet etmek zorundayız. Biz burada şunu yapalım, “Hocam olmaz sen bunu dene” mi diyelim? Ona saygı duyuyoruz diyebiliriz.''

- Transfer döneminin başında Batshuayi’nin Galatasaray’a gitmesi ile ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Transfer çalımı gibi yansıtmaya çalışılıyor. Bu süreçte neler yaşandı?

''Bu çok net bir durum tartışılacak bir konu da değil. Batshuayi, Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Fenerbahçe istese Batshuayi'nin sözleşmesi bitmeden uzatırdı.



“Fenerbahçe uzatmak istedi, Batshuayi reddetti” gibi bir durum olmadı. Sezon sonuna geldiğimiz zaman Batshuayi bir talepte bulundu Fenerbahçe'den. Biz de kulübün çıkarları için bu rakamın Batshuayi'ye verilmemesi gerektiğini düşündük.



Herkesin futbolda bir değeri var değil mi? Bizim için mümkün bir durum olması lazım. Baktığınız zaman Batshuayi, bizim zaten üçüncü forvetimiz olacaktı eğer kalsaydı. Şimdi düşünsenize; bir yıldız forvet getireceğiz, dünya markası Dzeko var, Batshuayi zaten bu sıralamada üçüncü oluyor. Üçüncü gördüğümüz futbolcu bizden ciddi bir para istemiş, biz de diyoruz ki, “Kusura bakma bu parayı sana veremiyoruz.” Biz bunu vermeyince Batshuayi “Tamam” diyerek “Başka kulübe gideceğim” dedi. Bunu da zaten menajeri net olarak Mario'ya söylüyor. Mario'nun cevabı da “Yolunuz açık olsun” oluyor. Onun üzerine Batshuayi gidiyor.

Buradan ne sonuç çıkıyorsa çıkarsın insanlar ama iki kere ikiyi kimse 5 yapamaz, başka bir anlam yüklemeye gerek yok.

Değerli bir futbolcu, bize çok faydası oldu ama biz daha büyük hedefler istiyoruz, daha büyük hayallerimiz var, daha büyük bir futbolcu getiriyoruz. Zaten üçüncü forvet olacak; müsaadenizle o bütçeyi üçüncü forvete vermek istemiyoruz.



- Dzeko kalacak mı?



Şunu net olarak söylüyorum, Dzeko kalmak istiyor. Gayet mutlu. Çok kaliteli bir futbolcu biz de kalmasını istiyoruz hocamız da zaten memnun, o yüzden şu aşamada Dzeko kalıyor. Futbolda şunu unutmayalım yalnız; sen normal gezerken birisi gelir böyle astronomik bir şey verir, Dzeko'ya gider bir kulüp Arabistan'dan 30 milyon Euro getirir sonrası Başkanımızın takdiridir ona bir şey diyemem. Ama şu anda Dzeko mutlu, biz mutluyuz ve kalacak tabii ki.



Çok açıklama yapamayacağım ama taraftarımıza bir sürpriz daha olabilir. Forvet konusu hocamız için çok önemli.



“Bir oyuncu transfer edeceğiz” dedik, hocamız dedi ki “Benim için tamam.” Forvet konusunda hocamız daha iştahlı. Biz de hocamızı mutlu etmek istiyoruz ve şu anda çok mutlu. Devamında bir isim daha düşünebiliriz oraya.''

- Ferdi Kadıoğlu parlıyor. Fenerbahçe oyuncuyu satmak istemiyor ama hangi astronomik teklif gelirse hayır diyemez? Ayrıca İrfan Can Kahveci, Oosterwoolde de transfer teklifi alan oyuncular arasında gösteriliyor.

''Başkanımız için Ferdi çok değerli hepimiz için çok değerli... Biz, Ferdi gitmek istemezse Ferdi'yi asla satmayız bunu net söyleyebilirim. Bugün 40 milyon Euro'yu getirin; Ali Koç, Ferdi'yi satmaz. Bu benim görüşüm. Bizim konuşmalarımızdan da aldığım izlenim bu. Tek bir şey bu büyüyü bozabilir, o da Ferdi eğer kalkıp bu kadar ısrara rağmen “Ben gitmek istiyorum” derse aynı şey benim de başıma geldi çocuk geldi bana “Gitmek istiyorum” dedi. Futbolcu gitmek istiyorsa gitmeli.



O gitmek isterse o zaman tabii ki Başkanımız o astronomik rakamı talep eder. Başkanımızın astronomik rakamı astronomiktir bence. Ali Koç'un sattığı oyunculara bir bakarsanız şimdiye kadar rakamlar dikkat ederseniz hep astronomik. Niye? Çünkü Başkanın önceliği hep Fenerbahçe. Biz, burada taraftarı temsil ediyoruz. Hepimiz bu görevdeyiz Fenerbahçe taraftarını temsilen. Burada vereceğimiz her kararın kulübün menfaati için olması lazım. Başkanımız da dikkat ederseniz oyuncuları niye satmıyor?

Çünkü onlar hep değerli oyunculardı ama kulübün menfaati, çizgisi vardır futbolda. Kalkıp 40 milyon, 50 milyon diyorsun bunlar başka rakamlar burada başka şey konuşulur. 30 milyonun üzeri Ferdi için bana göre teklif gelebilecek bir miktar. Türkiye rekoru da olur zaten gelmiş geçmiş rekoru kırmış olur. Ama ona rağmen Ferdi “gitmek istemiyorum” desin Başkan asla Ferdi'yi yollamaz. İrfan Can Kahveci ve Oosterwolde transfer teklifleri alıyorlar. Şu anda öyle bir dönem yaşıyoruz ki futbolcularımıza teklif yağıyor. Mario'nun telefonu durmuyor. İrfan’a teklif var, İsmail’e birçok teklif var, Ferdi’ye çok çok teklif var, ısrarlı bir takım var yani artık gözü dönmüş durumda takımın. Oosterwolde'ye çok ciddi teklif var.

Teklif gelecek bu çok normal. Kadroyu korumak çok büyük bir başarı. Geçen sene öyle bir dönem yaşanmış ki Fenerbahçe'de. Son 2 sene %80 başarı var transferde dikkat edin Türkiye'deki en yüksek başarı Fenerbahçe'de. Devamlı teklif yağmış, bir kısmı gitmiş büyük yüksek yüksek ama onların yerine daha iyileri gelmiş ve geçen seneki kadro rekor kırmış. 200 milyon Euro’luk bir kadro geçen seneki kadro.

Transfermarkt değerinden bahsediyorum aslında daha yüksektir her zaman. Bu takım 200 milyonluk kadroyu oluşturarak gelmiş geçmiş en pahalı takım oldu mu? Bu sene bir rekor daha kıracağız daha da yukarı çıkaracağız, daha da pahalı olacak bu takım ama bunun için de taraftarlarımızın şunu çok iyi anlaması lazım; bu oyuncuları tutmak, Çağlar'ı almak, Ferdi'yi tutmak, bunlar da bir olay şimdi bir yandan da biz buna uğraşıyoruz. Bunu da sağlamak, üzerine oyuncu getirmek lazım. Hiç o tarafı kimsede yok mesela bu oyuncular kalacak da... İsmail'i bizim o kadar teklife rağmen konsantre bir şekilde takımda tutmamız lazım. Giderlerse şöyle bir durum var; orada yapacağımız tek şey her zaman yerine daha iyisini getirmek.



Her futbolcunun sonuç itibarıyla dünyada daha iyisi bulunuyor. Bu kadro 50 milyon Euro’dan 200 milyon Euro’ya nasıl gelmiş? Hep daha iyi transferlerle büyümüş. Bu bahsettiğimiz kadro maliyet olarak nasıl bir kadro? Taraftarımız çok iyi biliyor bunu. O kadronun maaşları ciddi bir bütçe şimdi böyle bütçe üzerinde ağır bir kadro var ortada. Mourinho neyi beğenmesin? Kimi beğenmesin; Fred'i mi beğenmesin, Szymanski’yi mi beğenmesin, Dzeko'yu mu beğenmesin? Bir takım sayıyorum şu anda; sol bek Ferdi, ortada Çağlar, Djiku. Mert Müldür şov yapıyor, İsmail millî takımının yıldızlarından öbür tarafta Szymanski, Tadic var. Onun önünde Fred var, sağ tarafa bakıyorum hani şöyle bir Fenerbahçe hatırlayan var mı merak ediyorum. Sağ tarafta İrfan Can Türkiye'nin en büyük futbolcularından biri mi? Cengiz, Türkiye'de kariyeri en yükseklerinden biri mi? Arkada Emre Mor. Bizim sağ taraf böyle. Sağ öne kimi alalım? 3 adamımız var oynatmadığına kıyamazsın. Bizim yerli avantajımızı herkes görecek. Türkiye'nin en iyi yerleri bizde. Oyuna girecek oyunculara baktığında 12 yabancı var.



Taraftarımızdan şunu rica ediyorum; birlik dönemini yaşayacağız beraber, hep beraber birbirimizi daha çok motive ederek futbolcularımızı destekleyerek hocamızı da tam anlamıyla mutlu ederek tarihi bir sezon yaşamak istiyoruz.



Buradan şunu özellikle söyleyeyim; biz bu sene Jose Mourinho'yu getirdik, 15 dakikada imza töreninin biletleri tükenmişti. Karşılama törenini bu kadar dolu statta yaptığımız bir hocamız varken kadromuz da geçen sene rekor puan toplamışken bunun üzerine takviyeleri de yapacakken bizden daha fazla kim ümitli olabilir ki şu anda?



Her zaman söylüyorum; bu sezonun kilidi “birlik, birlik, birlik.''

- Samardzic hiç gündeme geldi mi?

''Hayır gündemimizde değil. Şu anda gündemimizde yok.''

- Mourinho’yla çalışmak nasıl bir his? Kısa süre oldu ama uyumunuz nasıl?

''Tabii ki ben mesleğim gereğinde dünyada medya konusunda çok önemli zekalarla buluşup çok toplantı yaptım. Futbol konusunda da tabii ki 30 yıldır futbolun bir yerinde oldum ve son dönemde de ciddi derece içindeyim aslında ama medyadan geldiğim için de futbol dünyasındaki birçok kişilerle de arkadaşlık kurabildim teknik direktörlük seviyesinde de tabii.



Şöyle söyleyeyim; karşınızda böyle üstün bir zeka gördüğünüz zaman onu dinlerken etkileniyorsunuz. Sonuçta futbol hastasıyız ve karşımdaki insan değişik ülkelerde şampiyonluk yaşamış kariyeri saymakla bitmeyecek bir insan o zaman tabii ki bizim ona bakış açımız hep pozitif ve ondan bir şey öğrenme ondan bir şey alma üzerine oluyor o yüzden bu ilişki aslında çok güzel masum bir ilişki oldu. Jose ile birbirimize hep böyle dertleşe dertleşe, konuşa konuşa o futbol dünyasındaki anılarını anlattı, ben Türkiye'de yaşanan birçok problemi anlattım ve ciddi derecede arkadaş olduk. Başkanımız, Jose Mourinho için çok önemli bir figür çünkü inanın Türkiye'ye gelmesinde çok önemli bir etkisi oldu. Ali Koç figürü yurt dışında zaten önemli bir figür içinde zaten bildiğimiz figür olduğu için hatırlarsanız bizim görüşmeleri sonunda karar verdikten sonra iki gün sonra biz iş bitmişti zaten hemen çabuk bir şekilde onunla önemli bir safhaya geldik. İlişki dediğiniz zaman da bu ilişkinin uzun bir ilişki olmasını diliyorum, inşallah başarılarla dolu bir ilişki olmasını diliyorum ama bu ilişkinin kuvveti sadece bende değil o bizim işte başkanımızdan başlayan Mourinho, Acun, Mario ilişkisinin Ahmet Ketenci ile beraber olan bu ilişkinin kuvveti bence bizi başarıya inşallah götürecek.



Şey çok hoşuma gidiyor; ben bir şeyleri merak eden insan severim yani Türkiye'yi merak ediyor, bizi merak ediyor, bir şeyler öğrenmek istiyor. İlgisi insanın dışarıdaysa o insanların daha verici olduğunu düşünüyorum. Bugün beni merak eden, benim kızlarıma kadar her şeyi merak eden Mourinho, oyuncuların da bütün o detaylarını merak edip öğrenip onlarla ilişkiyi kurarken de o ilişkiyi kuvvetlendiriyor.



Mourinho'nun niye futbolcular tarafından çok sevildiğini ben çok iyi anladım çünkü meraklı ve karşı tarafa değer verdiğini hissettiriyor. Mourinho'dan bu değeri hissettikçe de daha çok severek onun için savaşmaya hazır oluyorsunuz futbolcuları daha iyi anlıyorum şimdi.



Tüm Türk halkı tarafından ortak sevilen bir insansınız. Fenerbahçe'de yönetici olma kararını alırken diğer takım taraftarları tarafından antipati oluşturacağınız endişesini hiç taşımadınız mı?



Bunlar normal, olabilir. Ben, Başkanımız böyle bir teklif verdiği zaman bir saniye bile düşünmeden hemen kabul ettim. Benim için Fenerbahçe'ye hizmet çok büyük bir onur ve gurur. Bunu Fenerbahçe kulübünün içinde böyle yetkili bir şekilde yaşayacağım, mutluluğun gururun tarifi yok. Bunun bedeli neyse de zaten ödemeye hazırım.



Ben Fenerbahçeliyim, küçüklükten beri hayallerini kurduğum takımın başarısı için çaba göstermem kadar normal bir şey olamaz. Bununla ilgili görebileceğim saldırılarda da saldıran tarafta bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.''

- Erden Timur, Zaha ile ilgili açıklama yaptı; menajerlik ücreti hariç, imza parası dahil 7-8 milyon Euro bandında bir bedeli olduğunu söyledi. Ancak GS’nin KAP açıklaması 4.350 idi. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada Zaha’da rakamın 7.5 milyon olduğunu ve Fenerbahçe’nin masadan kalktığını açıklamıştı. Erden Bey'in bu açıklaması sonrası Ali Başkanın mesajı netleşmiş oldu. Ne söylemek istersiniz?

''Bu konuda diyeceğim tek bir şey var; Başkanımızın bazı konularda böyle bazen isyanı oluyor ısrar ediyor ya, zaman Başkanımızı haklı çıkarıyor diye düşünüyorum. Bu konuda çok sitemi olmuştu, ısrar etmişti şimdi bu açıklamaya baktığın zaman iki rakamını tutmaması açıkçası Başkanımızın bu konudaki sitemini biraz haklı çıkarmış oldu.



Bizim adımıza şunu söyleyebilirim; biz, her şeyi resmi şekilde yapıyoruz. Fenerbahçe'de her transfer görüşmesinin içinde olduğum için net olarak şunu gördüm her şey kitabına uygun yapılıyor. Futboldan beklentimizin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin normal, kitabına uygun bir şekilde limit varsa o limitin içinde kalması lazım. O limiti doğru, ona göre kullanması lazım diye düşünüyorum.''

- Başkan Ali Koç ile birlikte millî takımın Portekiz maçını tribünde takip ettiniz. Sayın Büyükekşi’nin daveti ile orada olduğunuz konuşuldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

''Biz UEFA Başkanı Sayın Ceferin'in davetlisi olarak gittik. Sayın Ceferin hem Başkanımız Ali Koç'un yakın dostu hem de benim de dostum. Ondan gelen davetiyeyle maça geldik.''

- Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına ne söylemek istersiniz?

''Buradan Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum; her zaman söylüyorum, biz çok büyüğüz, çok farklıyız.



Sizden tek bir ricam var; hocamızın arkasında olalım, tek yumruk olalım ve hep beraber Fenerbahçe'mizi destekleyelim.



Bence başarının mimarı bu camianın tek vücut olması olacak, bundan şüphem yok.



Bunu da bu sene yaşayacağız ve inşallah başarılar ondan sonra da tek tek gelecek.''