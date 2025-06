Acun Ilıcalı "Şampiyon olamadığımız için kahrolduk"

Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı Ekol TV ekranlarında gündemi değerlendirdi.

"ŞAMPİYON OLAMAYINCA KAHROLDUK"

Ilıcalı "Bütün takımlar zaten bir amaç için bir takım kuruyor. Herkesin hedefi şampiyonluk. 4 büyük için konuşursak, her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Bu sene biz şampiyon olamadık ve üzgünüz. Tek bir nedeni yok, çok uzun bir muhabbet gerekir. Kahrolduk mu, kahrolduk. Çok üzgünüz. Mourinho kimi istediyse aldık. Elimizden geleni yaptık transfer döneminde.

"PUAN FARKININ AÇILMASININ NEDENİ HAKEM HATALARI"

Ben futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de futbol maalesef çok masum oynanmıyor. Sezon başından beri yabancı hakemler olsa bu sezon çok şey değişirdi. %100 şekilde puan puana giderdik. 8 puanlık farkın açılmasının sebebi kesinlikle hakem hatalarıdır. VAR konusunda bu sezon ciddi bir aşama kaydettik. Son 3 ayda Türk hakemlerinin de performansı arttı.

En Nesyri’yi Emre Belözoğlu getirmiş gibi süper yalanlar var. Bu ara ne kadar yalan atılırsa o kadar etkileşim alırsınız. Her gün iftira yaşıyoruz başkanımızla. Mourinho ile geleceği henüz konuşmadık. Transfer yeni isimlere odaklanmış durumdayız.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile maç yapıyor. Maçta Samet'in talihsiz bir hatası var. Avrupa Ligi maçı. Bu maçta stadyumda belli bir kesimin çıldırmışçasına 'Yönetim istifa' demesini nasıl karşılıyorsunuz? Daha Kasım ayı, Avrupa'da iddiamız devam ediyor... Bunu iyi niyetli mi zannediyorsunuz? Hazırlık maçında bile 'Yönetim istifa' diye bağırdılar.

"OSIMHEN TRANSFERİ BİZE GELMEDİ"

Osimhen transferi bize gelmedi, biz reddetmedik. Alır mısınız diye bir diyalog olmadı. Ne zaman sorulsa bunu söyledim. Niye yalan üretiliyor anlamakta güçlük çekiyorum.

"10.500 İMZA SEÇİME GÖTÜRÜR"

İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu; %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı? 10.500 imza seçime götürür kulübü.

"PİSLİK İÇİNDE BİR GRUP"

Spor dünyasının içinden çıktım ve geri döndüm. Geri döndüğümde şunu gördüm, bizim muhabirlik zamanlarımızda biz cennette yaşıyormuşuz. Böyle bir masumiyet içinde olan bir dünyamız vardı. İş değişmiş. Şu anda işin bu tarafı, sosyal medyada etkileşim adına, paralı satın alınan gruplarla iş başka bir yere geçmiş. Ben kendi görevimi layıkıyla, namusumla yaptım. Fenerbahçe tarafında gördüğüm, her gün bir yalan, her gün bir iftira, her gün provokasyon. Bir pislik içinde. Bir kadın var geçen bir haber yapmış benim hakkımda Arda Turan'ı getirecekmişim. Bana iftira atıyorlar.

"600 MİLYON BORÇ SIFIRLANMAK ÜZERE"

Sayın Ekşioğlu ağır eleştirilerde bulunuyor. Taraftarın eleştirisi başım üstüne. Ama Ekşioğlu; yönetimde olduğu son 7 senede kaç kere şampiyon olmuş? 7 senede sadece 1 kere şampiyon olmuş insanlar, 7 senede hiç şampiyon olamamış insanları bu kadar sert eleştiremez. Böyle bir hakkınız yok sizin. Görülmemiş şeyler yaşanıyor diyor ya bizim yönetimimiz için.

"YILDIZ İSİMLER GETİRECEĞİZ"

Ali Koç 600 milyon borçtan aldı kulübü. Hadi 300'den aldı de. Şuan borcu sıfırlamak üzereyiz. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız

Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmemde lig hakkında sitem ettim. “Öyle bir takım kuracaksınız ki, sistemi de yeneceksiniz” dedi. Biz de o takımı kuracağız.

"TADIC VE DZEKO TÖREN İSTEMEDİ"

Dzeko ve Tadic sarılarak ayrıldılar. Tören istemiyoruz dediler. Biz ona rağmen evimizin salonunda vedalaştık. Bu yuhalayan güruh, bu insanların 100. maçına çıkmasını engelledi. Sonra da ‘Vay efendim böyle veda mı olur?’. Biz miyiz sebebi?

"KADROMUZ BENCE GÜÇLÜ"

İki kalecimiz var, ikisini de gözün kapalı oynatabilirsin. Defansta Becao sakatlıktan dönüyor, Oosterwolde hazıra yakın durumda, Yusuf'a 15 milyon euro ve üstü teklifler geliyor, Carlos var, üç ay sakattı ve Djiku var. 5 tane stoperi olan bir takım. Orta saha Amrabat, Szymanski, Talisca, İsmail var; Bartuğ dönecek. Sağda İrfan var, solda Oğuz'u koy. İleriye En-Nesyri'yi koy. Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu, bence güçlü kadro.

Öyle bir kadro kuracağız ki herkes “Bu nasıl kadro? Eksiği yok.” diyecek. Buna rağmen istenmiyorsak, vicdanım rahat olarak ayrılacağım" ifadelerini kullandı.