Acun Ilıcalı'dan sevgilisine sürpriz. Herkesi şaşırtan detay

Instagram'da paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ilıcalı, "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" notunu düştü.

Takipçileri arasında "Acun'u ilk defa beyaz gömlekle gördüm", "Beyaz gömlek giyildiyse Acun abim gönlünü kaptırmıştır demektir" ve "Düğün ne zaman?" gibi yorumlarla karşılandı.

Ilıcalı'nın bu romantik jesti, daha önce katıldığı bir programda bahsettiği "zaman zaman romantik olabilirim" sözlerini hatırlattı.

İşkolikliğini boşanma nedeni olarak gören ve ilişkilerde bahanelerin bitiş sebebi olduğunu dile getiren Ilıcalı, bu özel günü kutlamak için alışkanlıklarından saparak beyaz bir gömlek giymeyi tercih etti.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de doğmuş, Türk televizyon yapımcısı, sunucu, girişimci ve iş insanı.

Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve TV8, TV8.5 kanallarının sahibi olan Ilıcalı, aynı zamanda Hull City AFC ve Shelbourne FC futbol takımlarının da sahibi.

Medya sektörüne spor muhabiri olarak adım atan Ilıcalı, kısa sürede kendi prodüksiyon şirketini kurarak Türkiye'nin önde gelen televizyon yapımcılarından biri haline gelmişti.

"Fear Factor", "Var Mısın Yok Musun?", "Survivor" ve "Yetenek Sizsiniz Türkiye" gibi birçok başarılı programın yapımcılığını üstlenmişti.

Ilıcalı, medya sektöründeki başarılarının yanı sıra sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi alanlarda da global çapta yatırımlar yapmakta.

Sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Ilıcalı, medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili iş insanları arasında yer almakta.