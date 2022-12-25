Survivor 2023 kadrosuna katılacak iki yeni ismi daha açıklandı. Yarışmacılardan biri basketbolcu diğeri Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu

Acun Ilıcalı; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.
Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı.
Acun Ilıcalı paylaşımı sonrası basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.
İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.
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