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  • Survivor 2023 kadrosuna katılacak iki yeni ismi daha açıklandı. Yarışmacılardan biri basketbolcu diğeri Ampute Futbol M

Survivor 2023 kadrosuna katılacak iki yeni ismi daha açıklandı. Yarışmacılardan biri basketbolcu diğeri Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu

Survivor 2023'ün yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın ardından, basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:05
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Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosunu açıklamaya devam ediyor.

Survivor 2023 kadrosuna katılacak iki yeni ismi daha açıklandı. Yarışmacılardan biri basketbolcu diğeri Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu
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Acun Ilıcalı; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaşımı sonrası basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.

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