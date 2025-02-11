Acun Ilıcalı Survivor Adem'e kesilen cezayı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Survivor Adem'e kesilen cezayı açıkladı

Survivor All Star 2025'de Adem Kılıççı ile Sedat Kapurtu arasında yaşanan arbedede Adem Kılıççı'nin diskalifiye edilmesi bekleniyordu. Acun Ilıcalı Adem'e kesilen cezayı açıkladı.

Survivor All Star 2025'de bir önceki bölüme Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasındaki kavga damgasını vurmuştu. Kavgada Adem sinirine hakim olamamış hatta fiziki temas yaşanmıştı.

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ACUN ILICALI ÇİLEDEN ÇIKTI

İkili arasında kavga karşında çileden çıkan Acun Ilıcalı yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ilıcalı Adem'i yarışmadan diskalifiye etmedi ancak şartlarını zorlayacak bir ceza verdi.

ACUN ILICALI: HAYATININ EN ZOR SURVİVOR’I OLACAK

Acun Ilıcalı, Adem'in bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Acun Ilıcalı "Yarışmacı yarışmacıya agresif bir şekilde dokunduğu zaman bir yaptırım yapmak zorundayız ve tabii gönül istemezdi ama şimdi zaten mental olarak zorlanıyorsun, fiziksel olarak zorlanıyorsun artık ödül olarak da zorlanacaksın. Senin için belki de hayatının en zor Survivor'ı bu sene olacak. O da bitirebilirsen..." diye konuştu.

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