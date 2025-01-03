Acun Ilıcalı teklif etti, Arda Turan ile Emre Belözoğlu ne cevap verdi?

Unutulmuş birer birer

Eski dostlar eski dostlar

Ne bir haber, ne bir selam

Bu güzel şarkı sözlerinin aksine selam da var haber de.

Görüntüde ama!..

Bahsettiğimiz konu ve kişiler yakın geçmişte et ile tırnak gibiydiler.

Öyle yedikleri içtikleri ayrı gitmez.

Tatile bile birlikte çıkarlardı.

Hatta en yüksek makamlarda aynı şekilde görüntü verirlerdi.

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve Arda Turan…

Malum, Ilıcalı’nın İngiltere 1. Ligi’nde takımı var.

Hull City.

Ilıcalı kulübü aldığında, “Üç yıl sonra Premier Ligde olacağız” demişti.

An itibari ile düşme potasında.

Büyük tezat.

Yetmedi; İngiliz medyası yazdı: “Her hafta 500 bin sterlin zarar eden kulübün toplam borcu 70 milyona dayandı” diye.

Takımı en azından ligde tutmak isteyen Ilıcalı önce boşta olan Emre hocanın kapısını çaldı.

Öyle ya iş arayışı var. İngiltere’yi biliyor. Hiç şüphesi yok. Emre ile öte yandan konuşmaya gider gibi…

O da ne öyle.

Ayyy inanmıyorum!

Belözoğlu kabul etmiyor. Üst liglerde olmak istediğini anlatıyor.

Sanırsınız ki takımlar teklif üstüne teklif yağdırıp duruyor.

Ilıcalı bozuluyor, moralsiz ayrılıyor. Hiç ummadığı kişiden ‘hayır’ yanıtı alıyor.

Pes etmiyor. Bu kez Arda hocanın kapısına dayanıyor.

Her fırsatta Avrupa’da çalışma hayalini açıklayan Arda hoca çantada keklik gibi!

Böyle bir durumda Eyüpspor başkanının olumsuz yanıt vereceğini sanmıyor.

Verse bile üst kademelerdeki abilerini araya sokup konuyu çözeceğine inanıyor.

Belki Emre, anında kulübün durumunu en samimi arkadaşı olan Arda’ya iletiyor. Burası meçhul.

Ilıcalı, Turan’dan da aynı cevabı alıyor.

Nereden nereye.

Eski dostlar bir anda bostan oluyor (!)

Enkaza kimse el atmıyor.

Ilıcalı 1904 yılında kurulan kulübün kapısına kilit vurulmaması için son bir hamle yapıyor.

Aralık ayı başında Ruben Selles ile anlaşıyor. Eski dostlarından darbe yiyip İspanyol hocaya sarılıyor.

Yeni hocası ilk icraat olarak ne yapıyor derseniz..

Takımın en pahalı oyuncusu olan Abdülkadir Ömür’den kulüp bulmasını istiyor. Saha sonuçları hala değişmiş değil.

Şurası bir gerçek; futbolu yönetmek dışardan görüldüğü gibi olmuyor. Ilıcalı en iyi örnek.

Yaptığı diğer işlerde zirvede.

Futbolda yerlerde.

Sahibi olduğu Hull düştü düşüyor. Batık halde.

Yöneticisi olduğu Fenerbahçe zirvenin 8 puan gerisinde…

Şarkı ile başladım öyle bitirelim.

Bana müsaade sana rast gelsin

Senin de hatırın kalmasın

Güzelsin anladık çok özelsin

Sen kimseye benzemezsin