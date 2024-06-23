Acun Ilıcalı ve Ali Koç sürpriz yaptı. Gördükleri kahretti

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'teki ikinci sınavında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Portekiz grup liderliğine yükselirken millilerimiz kaderini son maça bıraktı.

Millilerimiz adına maçta belki de olumlu olan tek şey stadı dolduran on binlerce taraftarımızdı.

ALİ KOÇ MOURINHO VE ACUN ILICALI SÜRPRİZ YAPTI

Taraftarlarımız Ay-yıldızlıları desteklemeyi bir an bile bırakmazken tribünde sürpriz isimlerde olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Büyükekşi'nin davetini kabul etmeyen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı bu sefer mücadeleyi canlı izledi.

Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un maç sonu üzgün halleri gözlerden kaçmadı.