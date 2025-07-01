Acun Ilıcalı ve Jhon Duran pişti oldu: Olay yorum

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Acun Ilıcalı ve Jhon Duran pişti oldu: Olay yorum

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın geliş saatinde Atatürk Havalimanı'nda basının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe tarihinin ilk Kolombiyalı futbolcu olacak Jhon Duran İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelirken Acun Ilıcalı özel uçağıyla yolculuk yapmak için aynı yere geldi. Ilıcalı, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Hull City'nin bu sezon daha iyi olacağını söyledi

Ilıcalı, "İngiltere'den geldim. Hull City'de sezonu açtık. Bizim için de dün hocamızla beraber çok önemli bir gündü. Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla dün akşam buluştuk. Onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YIRTTIM BU İŞLERDEN"

Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde Mourinho ile devam kararının ardından istifa eden Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise, "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını verdi.

Öte yandan Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik direktörü Sergey Jakirovic'i açıkladı

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