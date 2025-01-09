Acun Ilıcalı yeniden deneyecek! Bir program daha TV8'e geri dönüyor

Bir dönem yayınlanan İşte Stilim Benim programı geri dönüyor. TV8'de Survivor programı esnasında yayınlanan bir reklamda İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu.

2014-2017 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması yayınlandığı dönemde oldukça ses getirmişti.

Bir dönem Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğuna oturduğu programın yeni bölümlerinde kimlerin jüri olacağı ise henüz öğrenilmedi.

Yarışmaya başvuruların başladığı duyurulurken yayın tarihi ise açıklanmadı.