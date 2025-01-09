Acun Ilıcalı yeniden deneyecek! Bir program daha TV8'e geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı yeniden deneyecek! Bir program daha TV8'e geri dönüyor

TV8'de bir dönem yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programı geri dönecek. Programın başvuru tanıtımları yapıldı.

Bir dönem yayınlanan İşte Stilim Benim programı geri dönüyor. TV8'de Survivor programı esnasında yayınlanan bir reklamda İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu.

2014-2017 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması yayınlandığı dönemde oldukça ses getirmişti.

istebenimstilimici.jpg

Bir dönem Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğuna oturduğu programın yeni bölümlerinde kimlerin jüri olacağı ise henüz öğrenilmedi.

reklam.jpg

Yarışmaya başvuruların başladığı duyurulurken yayın tarihi ise açıklanmadı.

Son Haberler
Acun Ilıcalı yeniden deneyecek! Bir program daha TV8'e geri dönüyor
Acun Ilıcalı yeniden deneyecek! Bir program daha TV8'e geri dönüyor
Uzman isimden Erzurum için deprem uyarısı!
Uzman isimden Erzurum için deprem uyarısı!
Çorum FK, Konyaspor'a mağlup oldu
Çorum FK, Konyaspor'a mağlup oldu
Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu! Yasin Yıldız kimdir?
Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu! Yasin Yıldız kimdir?
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok kazandıran hisseler belli oldu (9 Ocak 2025)
Borsa günü yükselişle tamamladı