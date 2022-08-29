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Acun Ilıcalı’dan Survivor'la ilgili flaş karar. "Yorgunum" demişti

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City'nin yoğunluğu nedeniyle Survivor'ı bıraktığı iddia edildi. Sosyal medyadaki iddiaya göre; yoğun tempoda Dominik'te bulunamayacak olan Ilıcalı yerine programı Murat Ceylan sunacak.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:02
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Acun Ilıcalı "Yorgunum" demişti! Survivor ile ilgili flaş gelişme

Acun Ilıcalı’dan Survivor'la ilgili flaş karar. ''Yorgunum'' demişti
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TV8’in sahibi Acun Ilıcalı hakkındaki Survivor iddiası sosyal medyaya damga vurdu. Hull City’i satın aldıktan sonra maçların hepsine gitmeye çalışan Ilıcalı bu sebeple yoğun bir tempoda çalışıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un dün akşam gerçekleştirilen düğününe katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.

Yoğunluk sebebiyle işlere yetişmekte zorlanan Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor.

Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek. Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.
 

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