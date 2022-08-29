Acun Ilıcalı’dan Survivor'la ilgili flaş karar. ''Yorgunum'' demişti

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı hakkındaki Survivor iddiası sosyal medyaya damga vurdu. Hull City’i satın aldıktan sonra maçların hepsine gitmeye çalışan Ilıcalı bu sebeple yoğun bir tempoda çalışıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un dün akşam gerçekleştirilen düğününe katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.

Yoğunluk sebebiyle işlere yetişmekte zorlanan Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor.

Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek. Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.

