Acun Ilıcalı'dan derbi hakemiyle ilgili flaş açıklama: Kaygım var

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı karşılaşma öncesinde Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"O MAÇIN ANA SUÇLUSU HAKEMDİ"

Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamasında, "Ben, Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. Geçen sezonki maçta iyi günlerinde değillerdi. Hakemin de çok anlamsız bir şekilde sahada çok erken durdurabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ben o maçın ana suçlusunun hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor seyicisi maçın oynanmasını istemedikleri için bir davranış içindeydiler. Olabilir, futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu futbolda her yerde yaşanıyor. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Trabzonlu birçok dostum da var, aram iyidir." ifadelerini kullandı.

"ERTUĞRUL DOĞAN İLE DOSTUZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile dost olduğunu belirten Ilıcalı, "Ertuğrul Doğan ile bol bol konuşuyoruz zaten. Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen." dedi.

"HER HAKEMLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

Karşılaşmaya Oğuzhan Çakır'ın atanmasıyla ilgili olarak ise Acun Ilıcalı, "Hakemler hakkında ne diyim ki. Konuşmayayım şimdi ayıp olacak, hakemlere ayıp olacak. Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki. Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var." şeklinde konuştu.