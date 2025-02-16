Acun Ilıcalı'dan derbiye hakem önerisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.

"TAKIM GÜZEL BİR İVME YAKALADI"

Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ilıcalı, "Takım güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp, öyle devam etmek istiyorum. Belki 6-7 haftadır yükselen performansla Kadıköy’ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi. Bütün Fenerbahçelilerin buraya gelmesini ve bu ortamı yaşamalarını diliyorum. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Olağanüstü bir ses, olağan üstü enerji. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. oyuncumuz. Bugün de taraftarımız tam anlamıyla resital yaptı. Gol yiyoruz destek artıyor. Kadıköy’de çok güzel şeyler oluyor, bu da bizi mutlu ediyor. Bu açıdan çok mutluyum" diye konuştu.

"DÜNYANIN DA EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

Fenerbahçe’nin büyük bir spor kulübü olduğundan bahseden Ilıcalı, "Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Türkiye’deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası’nı kazanan basketbolcu kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz. Atletizmde, olimpik branşlardaki başarılarımızdan dolayı atletlerimize sevgilerimizi yolluyoruz. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Sabah bir branştan başlıyorsunuz, akşam öbür branşa kadar seyrediyorsunuz seyrediyorsunuz bitmiyor. Biz bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Bu açıdan gururluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Futbolda bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda Türkiye’de çok farklıyız. Çok öndeyiz" ifadelerini kullandı.

"KENETLENDİK GELİYORUZ"

Kadro derinliğinden dolayı mutlu olduğunu belirten Ilıcalı, "8 tane oyuncumuz eksikti. Kulübeyi saysam, ilk 11'de oynamayacakları çok az takım var. Öyle bir kulübemiz var. Bu da gerçekten doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor ve bizi çok mutlu ediyor. 8 eksikle Fenerbahçe kulübesine bir bakarsanız, kadro derinliğini görürsünüz. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda duran oyuncuların gol sevinçlerini gördüğümüz zaman gerçekten duygulanıyorum. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik. Geliyoruz. İnşallah bu serimiz devam eder" değerlendirmesinde bulundu.



"DERBİDE YABANCI HAKEME SICAK BAKIYORUZ"

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesiyle ilgili de düşüncelerini paylaşan Ilıcalı, "Derbi için başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Onun üstünde benin söyleyeceğim, rakip takımdan da Sayın İbrahim Hatipoğlu, yabancı hakem konusuna sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Maruf Güneş’ten de bir açıklama gelmişti. Rakip takım sıcak bakıyoruz diyor.

Biz de sıcak bakıyoruz diyoruz. Bundan sonra tabii ki takdir federasyonumuzundur. TFF bu konuyu değerlendirecek. Onlar doğru kararı verecek diye düşünüyorum. Biz bu konuda fikrimizi söyledik, Galatasaray cephesi de 'Evet sıcak bakıyoruz yabancı hakem fark etmez, hakemin iyisi olsun' dedi. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. Dünyanın en iyi hakemlerinden bir grup gelip, burada maçı çok güzel şekilde yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de dünyanın en iyi hakemlerinin sağlayacağını düşündüğümüz için başkanımızın demeçlerini biliyorsunuz. Bu konuya bakış açımız belli" diyerek sözlerini tamamladı.