

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, imza attığı projelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Eski eşi Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa’nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa, 12 yaşını kutladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.





"HEP BÖYLE POZİTİF, HEM MUTLU OL"

Acun Ilıcalı, 13 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Hep böyle pozitif, hep mutlu ol. Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı'' ifadelerini kullandı.