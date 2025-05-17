Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Championship'te bu sezon averajla kümede kalan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu konusunda açıklama yaptı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Ruben Selles ile yollarını ayırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik adamlar listesine Türkiye'den Emre Belözoğlu da girmişti. BBC'de yer alan habere göre İngiltere'de taraftarlar tarafından Belözoğlu'na sıcak bakılmıyor.

"TARAFTARIMIZ KARŞIYSA NEDEN ONLARI MUTSUZ EDEYİM"

Acun Ilıcalı'ya "Emre Belözoğlu'na ırkçılık suçlamaları nedeniyle Hull City taraftarlarından tepki var, ne dersiniz?" sorusu yönetildi. Ilıcalı bu soruya "Öncelikle söylemem gerekir ki, Emre, bizim en ön sıradaki adaylarımızdan değil. 4 artı 1 teknik direktör adayımız var. Tabi ki taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz Türkler olarak ırkçılığın ne olduğunu bile bilmeyiz. Bütün bunların dışında, eğer taraftarlarımız karşıysa, ben neden onları mutsuz edeyim." yanıtını verdi.

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