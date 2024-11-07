Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a ağır gönderme! 'Teraziden kaçan hırsızdır'

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un "Teraziden kaçan hırsızdır" sözlerini hatırlatarak Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu arasındaki tartışma sürüyor. Hatipoğlu'nun dün Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden yabancı hakem konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin anlaştığı yönünde yaptığı paylaşım üzerine İbrahim Hatipoğlu'ndan sert bir yalanlama gelmişti. Bu kez Acun Ilıcalı'dan ikinci bir açıklama FB TV'den geldi.

Acun Ilıcalı, Erden Timur'un "Teraziden kaçan hırsızdır" sözleri üzerinden Galatasaray'a bir gönderme yaptı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

"TEKLİFİ YAPAN ONLAR, KABUL EDEN BİZİZ'

"İbrahim Hatipoğlu canlı yayında isterseniz yabancı hakem gelsin, incelesin dedi. Teklifi yapan onlar. Kabul eden de biziz. Sayın Hatipoğlu sonra beni aradı, güzel bir sohbet yaptık.

Gayet nezih güzel konuşuyoruz o sırada. Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından bizi itham eden bir paylaşım geldi. O sırada Sayın Hatipoğlu'na sordum. 'Bizi niye hedef alan bir açıklama yapıyorsunuz?' dedim. 'Benim haberim yok ondan.' dedi. Aradan 1-2 hafta geçti; hakem bulamadık dediler. Ben bulayım dedim. O zaman siz bulursanız olmaz dediler. Bizden Clattenburg önerisi onlardan da Merg önerisi geldi.

Sonra Milli Takım arasında bunu yapalım dediler. Tarihi sordu, tarihte anlaştık. Her şeyde anlaştık. Ben de kamuoyunu aydınlatmak adına Milli Takım arasında bunu yapacağımızı açıkladım.

BUNUN NERESİ SİNSİ PLAN?

Bu sırada bizimkiler gelmez onlar dediler. Anlaştık dedim. Sonra bir açıklama; "sinsilik, plan". Bunun neresi plan? Sizi masaya getiremiyoruz ki. 'Teraziden kaçan hırsızdır.' diye bir cümlesi var eski Galatasaray yöneticisinin. Galatasaray kulübünü aşağılamadım. Her şeyde anlaştık. Mesajı duruyor. Her şey artık belgeli somut. Sonra vay efendim niye böyle bir açıklama yaptınız deniyor bize sormadan. Gizli bir şey mi var ki?

İbrahim Bey beni aramadan önce, gazeteden okudum zaten Fenerbahçe'yle anlaşacaklarını söylemiş. Bir kez daha Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Biz yurtdışından hakemleri getireceğiz. Biz yine onları davet ediyoruz. Eğer katılmıyorsanız, istediğiniz pozisyonları gönderin bize. Hodri meydan diyoruz. İstediğiniz olmadı diye sonra bizi karalamayın. Biz her takım için adalet istiyoruz. Eğer ortada bir sorun varsa da biz yabancı hakemlere bunları gösterelim dedik."