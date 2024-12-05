Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a sert sözler: Bahsettiğim yapı sizsiniz, tiyatro bitti

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i hedef aldı. Ilıcalı, A Spor’da katıldığı canlı yayında sarı kırmızılılar ile ilgili sert ifadeler kullandı. Galatasaray lehine yapıldığı düşünülen hakem hatalarına dikkat çeken Ilıcalı, “Bahsettiğim yapı sizsiniz, tiyatro bitti” dedi.

Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Yapı, Fenerbahçe'nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor, o yok. El var, penaltı var, onu görmüyor. Trabzonspor katledildi diyor, aklı şu Trabzonspor'u yanına çekecek. Ben delikanlı gibi söyledim zaten o maçtan sonra. Ben delikanlı gibi söylerim, Becao'nun yaptığı penaltı. Maç 1-1'miş gibi algı yapıyorlar, o sırada maç 1-0. Biz adalet istiyoruz. Galatasaray yöneticileri, ayrıcalık istiyor. Onlar adalet istemiyor. Adalet istese demez mi Eyüpspor maçıyla ilgili bizim de oyuncumuz atılmalıydı ama demez misin! Kelimesini etti mi! Eyüpspor'un hakkı yendi dedi mi! Yapı bu. Kendisinin çıkarları üzerine konuşmalar, başkalarını yok sayma. Bundan büyük saygısızlık olabilir mi! Eyüpspor'un penaltısı verilmemiş, kırmızı kart çıkmamış bahseden yok. Ben Trabzonspor'un golü verilmedi diyorum, o Trabzonspor katledildi diyor. Gaziantep'in penaltısı verilmemiş diyorum. Biz Fenerbahçe'yiz, hakkaniyeti arıyoruz, ayrıcalık aramıyoruz. Çok gururluyum, mutluyum Fenerbahçeli olduğum için. Karşıda bir yönetici grubu, TFF'yi tehdit ederek hedef peşinde."

"VAR kayıtları var dediler, sonra kayıt mayıt açıklamadılar. Erden Timur, lig bitince her şeyi açıklayacağız dedi mi, sonra açıklama var mı, yok. Sistem hep bu. Bunu yapacağız hop yoksun, hop yoksun, hop hop hop, hep oynayacaksın. Mükemmel. İyi çalışılmış. Tiyatronun parçası olmayacağız. Tiyatro bitti. Kendinizin yazıp oynadığı film bitti!"

“10 HAKEMİN 10’U BÖYLE”

"TFF'ye güveniyoruz dedim ilk baştan beri. Bazı Fenerbahçeliler bana tepki gösterdi. Anladım niyeti, niyet kötü değil. Onlar da şaşırdılar hatalara. Galatasaray - Beşiktaş maçındaki hakemleri seminere koy, dünyada o insanlar bir daha maç yönetemez. Bir derbide bir yöne 8 sarı 1 kırmızı atlayacaksın, hepsini bir tarafa atlayacaksın. 10 hakemin 10'una göre bu böyle.

Çok vahim durumlar var diyor, kendimize saklayacağız diyor. Sesleniyorum. Elinde vahim bir durum varsa, bunu ortaya koymuyorsanız kusura bakmayın ama doğru bir insan değilsiniz. Vahim durum var, niye saklıyorsun? Panik başladı, Fenerbahçe geliyor, ne yapacağız, ortalığı dağıtmamız lazım.

TFF'ye güvenimiz kalmadı diyor, siz de soruyorsunuz 'Seçim mi istiyorsunuz' diyorsunuz, TFF'ye güvenmesem seçim isterim. Seçim istemiyoruz dedi. Oradaki mesaj ne, eğer bir daha karşılıklı hata yaparsan, pazar günü 2'ye 2 hatalar oldu ya, bir daha karşılıklı hata olursa seçim isteyeceğim, hataları hep Eyüp'ün aleyhine yapmalıydın diyor, aba altından sopa gösteriyorsun. Biz hep güveniyoruz dedik. Var mı tutarsızlığımız! Onlar güvenmiyoruz diyor. Güvendikleri federasyona ne dediklerini biliyor musunuz? Sayın Başkanımız, eski TFF başkanına kendi açısından şans verdi, süreç içerisinde inancını kaybetti. Baştan ben sizi övüp sonra yersem tutarsız olmam. Övülecek yerilecek taraflarınız vardı. Eski TFF başkanı, doğru şeyler ve yanlış şeyler yapmış olamaz m? Hem yanlışını hem doğrusunu söylemek tutarsızlık mı!

İşler iyi giderken, Galatasaray'dan itidal çağrısı var. Fenerbahçe hep saha dışı konuşuyor diyor, konuştuğu saha içi hiçbir şey yok. Sen benim RTÜK ceza mı konuşuyorsun, saha içi mi bu! Hayırdır!"

“TFF SEÇİMİ İÇİN SADECE GALATASARAY İMZA VERMEDİ”

"Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı? Hop, puan durumu şu. Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek."

“BAHSETTİĞİM YAPI SİZSİNİZ”

"Erden Timur'un meşhur açıklama yaptığı gün (Ligi bitirtmeyiz) Fenerbahçe 5 puan önde. Alanyaspor maçı işte. Tiyatroyu iyi anlayın, hata kabulu yok, TFF'ye şu anda baskı yapılıyor. TFF'ye tehdit var! Dünkü konuşma yine yapının konuşması. Yapı kimmiş diyor ya Dursun Özbek, bir parçası sizsiniz. Bahsettiğim yapı sizsiniz. Tehdit ediyorsunuz, indiririm diyorsunuz, defalarca böyle korku saldınız. Hakem Galatasaray lehine penaltı verip 'ben ne ruh halindeyim' bilmiyorum diyor. Adam ne yaşıyorsa orada, bunu yaşıyor. Kasımpaşa maçında hakem hissettim demişti. Hislerine göre verdi diye o hakem büyük problemler çıktı. Çizginin içinde dışında olayını hatırlıyor musun? Ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu düşüyor, Oosterwolde, maçtan sonra bakılan kayıtlarda onun tam çizgi olduğunu, VAR'ın müdahale etmediğini 10 hakemin 10'u söylüyor, penaltı diyor. Başka bir Kasımpaşalı futbolcunun koluna geliyor top, resmi hesaplarından 'Orada sizin kirli elleriniz var' deniyor. Fenerbahçe kollandı dedikleri maçta Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı var. Buna bir yıldır Galatasaray cephesinden, hissettim falan yorumlar geliyor. Hepsi algı operasyonu."