Acun Ilıcalı’dan Hatipoğlu’na yanıt: Hakemi baskı altına aldıklarını kabul ediyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi konuştu. Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.

En önemli mesajımız taraftarlarımıza; taraftarlarımız yaklaşık 2 aydır 12. adamımız oldu. Onların performansı da takımla beraber çok yükseldi. Kadıköy'de 12. adam olduklarını hep hissediyoruz. Maçta da bunu bekliyoruz. Maça konsantre olarak o gücü hissettirmelerini bekliyoruz. Futbolcularımızın enerjisi, taraftardan etkileniyor. Takımımızı 90 dakika boyunca destekleyelim. O coşkuyu hep hissettirelim. Futbolcularımızın performansına katkıda bulunalım.

Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi.

İbrahim Hatipoğlu, yaptığı açıklamayla hakemler üzerinde baskı kurduklarını itiraf ediyor. Biz yabancı hakem istediğimizi hep söyledik

Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakemi istemediler. İtiraz ettiler, ortalığı birbirine kattılar. Şimdi bu hakemi de istemediler. Hakemin kafasını karıştırmaya çalışıyor olabilir misiniz? Galatasaraylı olduğu muhtemel olan hakemimize aba altından sopa gösteriyor olabilir misiniz?"