Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye tepki

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Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye tepki

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin paylaşımına tepki gösterdi.

Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası Mauro Icardi sosyal medyada "Deja Vu" ifadesini kullandı. Golcü oyuncunun bu paylaşımı geçtiğimiz sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye gönderme olarak görüldü.

ICARDI'YE TEPKİ

Icardi'nin bu paylaşımının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum. Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz. Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar." ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Galatasaray kulübüne de bu konuda bir kez daha çağrıda bulundu ve futbolcularının bu tür paylaşımlar yapmaması gerektiğini vurguladı.

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