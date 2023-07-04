Acun Ilıcalı'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

Editör: Fatma Demirkaya

Yeni sezonu İstanbul'da gerçekleştirecek Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ilıcalı'ya İrfan Can Kahveci ile ilgili transfer sorusu soruldu.

Acun Ilıcalı bu soruya, "Benim böyle konularda ilk yapacağım hamle sayın başkan Ali Koç'la görüşmek olur. Şu anda böyle durum söz konusu değil. İrfan'ı çok severim. Çok büyük bir yetenek.

Fenerbahçe'nin onu tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Aksi bir durum olur takdir ettiğim bir futbolcu." şeklinde yanıt verdi.

Hull City, ilk hazırlık maçını 5 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la yapacak, 9 Temmuz Pazar günü de Atakaş Hatayspor'la mücadele edecek.

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