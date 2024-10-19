Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak Rihanna projesi. 50 milyon dolar gelir bekleniyor

Fenerbahçe sıra dışı bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre Acun Ilıcalı, Rihanna ile özel bir anlaşma imzalayacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bu anlaşma ile Rihanna ve eşi ASAP Rocky, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelecek. Dünyaca ünlü çift ayrıca Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X'te ise 108.5 milyon takipçisi bulunuyor. ASAP Rocky'nin Instagram takipçi sayısı ise yaklaşık 20 milyon.

Fenerbahçe yönetimi uluslararası çapta ses getirmeyi hedeflediği bu anlaşmadan 50 milyon dolarlık gelir bekliyor.

Fenerbahçe'nin anlaşma kapsamında Rihanna ve ASAP Rocky'ye yapacağı ödeme ise henüz netleşmedi.