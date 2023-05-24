Acun Ilıcalı'dan Roma hamlesi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Roma ile yeni bir anlaşmaya imza atacak.

Acun Ilıcalı'dan Roma hamlesi

Editör: Ufuk Cingöz

Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, kulübü geliştirmek adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemek üzere olduğu öğrenildi.

ROMA DOĞRULADI
Hull Live'a göre Hull City, Roma ile dev bir anlaşma imzalamanın eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde kulübün başkan yardımcısı Tan Kesler'in de Roma'da görüntülenmesi bu iddiaları güçlendirdi.

GENÇ YILDIZLAR HULL'A
İki taraf arasında anlaşmaya varıldığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı ifade edildi. İki kulüp arasında imzalanacak protokole göre, Hull City, Roma'nın potansiyel vadeden genç yıldızlarını ücretsiz kiralayabilecek.

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