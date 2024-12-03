Acun Ilıcalı'dan sert sözler! 'Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyor'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “Eyüpspor’un hakkı yenmedi mi orada, orada Galatasaray’ın 10 kişi kalması gerekmiyor muydu? Sanki sadece Galatasaray kazanmak zorunda. Sanki Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu” dedi.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak galibiyetin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Ilıcalı, "Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Zaman zaman puan kaybı yaşadığımızda, bunun normal olduğunu söyledik. Bugün kaybedilen bir maç, ardından bir seri yakalanabilir ve sezon sonunda hangi takımın şampiyon olacağı belli olmaz. Bugün de bunun güzel bir örneği oldu" dedi.

"GALATASARAYLI YÖNETİCİLERİN BİR KAKİP OLDUĞUNU ANLAMALARI LAZIM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dün yaptığı açıklamalara yanıt veren Acun Ilıcalı, konuya dair şunları söyledi: "Bu konuyu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Hatırlarsanız, Galatasaraylı bir yönetici 'Hakem hataları bize karşı yapılıyor' dedi, 'Hakkımız yeniyor' dedi. Biz de buna 'Hodri meydan' dedik, 'Hadi hep beraber inceleyelim' dedik, 'Tamam' dediler. Sonrasında inceleme için tüm hazırlıkları yaptık, yabancı hakemi de getirdik. Ancak rakibimiz kayboldu, incelemeyi kabul etmediler. Yanlış anlamayın, kendi hakemlerini getireceklerdi. Niye kabul etmediklerini anlamak isterseniz, dünkü maça bakabilirsiniz.

EYÜPSPOR'UN HAKKI YENMEDİ Mİ?

Maalesef Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye’de başka takım olmadığını sanıyorlar. Galatasaraylı yöneticilerin, bir rakiplerinin olduğunu iyi anlamaları lazım. Dünkü maçın sadece demeçlerine bakarsanız, sanki Galatasaray mağdur olmuş gibi düşünürsünüz. Pozisyonlara bakıyoruz, bütün hakemlerin hemfikir olduğu nokta, Galatasaray’ın 10 kişi kalması gerektiği. Maçın 25. dakikasında, sonrasında ise 55. dakikada Galatasaray’a yüzde iki yüz kesin bir kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Rakibin penaltısı verilmedi, kırmızı kartı görmediler. Hakem bu iki büyük hatayı Galatasaray’ın lehine yaptı. Sonrasında ise ortalığı birbirine katıyorsunuz.

Siz Türkiye’de başka takım yok mu zannediyorsunuz? Rakip takımların hakkı yenmedi mi? Eyüpspor’un hakkı yenmedi mi? Orada Galatasaray’ın 10 kişi kalması gerekmiyor muydu? Sivas’a eksik oyuncu gitmesi gerekmiyor muydu? Sanki sadece Galatasaray’ın kazanmak zorunda olduğu ve Türkiye’nin Galatasaray’ın mahkumu olduğu gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor."