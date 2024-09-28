Acun Ilıcalı'dan taraftarı coşturan hamle

İngiltere Championship’in 7. Hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut ile yollarını ayıran Cardiff City ile karşı karşıya gelecek.

Yukarılara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak olan mücadele 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de MKM Stadyumu’nda oynanacak.

120. YILA ÖZEL FORMA

Artık mücadeleye az bir zaman kalırken Hull City’den taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. 120. yılını kutlayan Hull City bu durumu kutlamak adına özel bir forma tasarladı.

Siyah temada hazırlanan formada kulüp arması ve sponsorlar altın renginde yazıldı. Söz konusu forma taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Hull City’nin Cardiff City ile oynanacak olan karşılaşmaya 120. Yıl özel forması ile çıkması bekleniyor.

BİRİ 17. DİĞERİ 24. SIRADA

Ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Hull City topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor. 1 beraberlik 5 mağlubiyet alan Cardiff City ise ligin son sırasında bulunuyor.