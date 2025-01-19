Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele 4-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 69. ve 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

"YABANCI VAR'DAN MEMNUNUZ"

Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı "Bugün yabancı VAR başladı. Çok mutluyuz. Bu konuda ısrar ettik. Ağustos ayından beri aynı şeyleri söylüyorum, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Artık niyet sorgulamayacağımız bir dönemdeyiz. 2 golümüz belki iptal edildi ama niyet sorgulamıyoruz. Gelecek için iyi oldu. Gerilim düşecek artık. Maçlarda hakemler kararlar veriyor, bazen yanlış olabilir bazen doğru olabilir ama en önemlisi niyet." dedi.

"GÜZEL TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Transfer konusuna değinen Ilıcalı "Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla temas halindeyiz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı
Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu
Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu
Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu
Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu