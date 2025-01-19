Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele 4-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 69. ve 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

"YABANCI VAR'DAN MEMNUNUZ"

Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı "Bugün yabancı VAR başladı. Çok mutluyuz. Bu konuda ısrar ettik. Ağustos ayından beri aynı şeyleri söylüyorum, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Artık niyet sorgulamayacağımız bir dönemdeyiz. 2 golümüz belki iptal edildi ama niyet sorgulamıyoruz. Gelecek için iyi oldu. Gerilim düşecek artık. Maçlarda hakemler kararlar veriyor, bazen yanlış olabilir bazen doğru olabilir ama en önemlisi niyet." dedi.

"GÜZEL TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Transfer konusuna değinen Ilıcalı "Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla temas halindeyiz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.