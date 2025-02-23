Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara açıklaması

İstanbul'a gelen Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında Acun Ilıcalı açıklama yaptı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında çıkan Wanda Nara'nın İstanbul'a gelişini kendisinin planladığı haberlerini yalanladı. Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

HABERİ YALANLADI

Ilıcalı "Bugün ortaya atılan Arjantin’den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara açıklaması
Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara açıklaması