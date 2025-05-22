Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için taraftarlara müjde!

Ruben Selles ile yollarını ayıran Hull City'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör arayışlarına dair açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü yeni teknik direktörü belirlemek için Londra'ya giden Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör konusunda görüşmeler olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Evet, süreci hızlandırmak için buraya geldik. Ekibim de benimle birlikte burada ve iki menajer toplantısı gerçekleştirdik, bunun için buraya geldim. Bugün benim için çok güzel bir gündü çünkü görüşmelerimizden çok memnunum ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ilerleme sağladık. Kararımıza en az iki adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum." dedi.

"BİR HAFTADAN UZUN SÜRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, yeni teknik direktörün basına sızan bir isim olmadığını söyledi. Ilıcalı, Hull Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bir haftadan fazla sürmeyeceğini düşünüyorum. Bir hafta içerisinde anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum ancak bu kişinin sizin duyduğunuz bir isim olmayacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"EMRE BELÖZOĞLU EN İYİLERDEN"

Acun Ilıcalı, "Menajerler hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü menajerler adına konuşmak hoşuma gitmiyor. Bu mümkün, bu değil demek onları yargılıyormuş gibi geliyor. Görüştüğümüz tüm menajerlerin çok iyi menajerler olduğuna inanıyorum. Emre Belözoğlu'nun en iyi menajerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Michael Beale ile konuştuğunuzda, onun futbol hakkında çok şey bildiğini anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ADAYLAR DA VAR"

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, "Kulüpte bu menajeri seçecek futbol adamları var ve şu anda bu menajerin böyle, şu menajerin böyle olduğunu söyleyemem ancak söyleyebileceğim tek şey, anlaşmayı bir hafta içerisinde tamamlamayı umduğumuzdur. Evet başka adaylar da var çünkü siz sadece iki adayımızı biliyorsunuz. Şu anda beş adayımız ve bunlardan biri her geçen gün kulübümüz için daha uygun görünüyor ancak hiçbiriniz isimlerini bilmiyorsunuz." dedi.