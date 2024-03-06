Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık
1998 Dünya Kupası'nda Fransa'da muhabir olarak gören yapan Acun Ilıcalı'nın yaptığı hile yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Bugünlerde TV8’in patronu olan Acun Ilıcalı’nın muhabirlik zamanlarında herkesi kandırdığı 1998 Dünya Kupası anısı yeniden gündem oldu.

1998’de Show TV’nin muhabiri olarak Dünya Kupası için Fransa’ya giden Ilıcalı daha sonra kız arkadaşının doğum günü için gizlice İstanbul’a gelmiş ve canlı yayına katılarak aynı Fransa’daymış gibi turnuvadan gelişmeleri aktarmıştı.

Eskiden saf kalpli olan insanlarımız da Acun Ilıcalı’nın yaptığı bu numarayı sorgulamadan inanmıştı.

O anısını yıllar sonra gülerek anlatan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Paris üzerime üzerime geliyordu. Kız arkadaşım vardı o dönemde. Yalnız bir parantez açayım sonra da evlendim. Yani bu hayırlı bir iş. Doğumgünü vardı. Arkadaşım Esat aradı. ’Zeynep’e bir süpriz doğumgünü partisi yapıyoruz’ dedi. Ben de sevindim ’Süper’ dedim. ’Süpriz sensin abi’ dedi. ’Bir günlüğüne gel, kıza sürpriz yap, ondan sonra dönersin’ dedi. O arada ben her akşam Show Spor’a cep telefonuyla bağlantı yapıyordum. ’Gel burdan bağlan. Yazıyor mu telefonda, şu anda Acun Fransa’da diye’ dedi. Ben de gözümü kararttım, tamam dedim atladım uçağa geldim. Yaşgünü, ben girdim içeriye, herkes çok mutlu falan. Akşam ben yayına bağlanmadan yarım saat önce beni aradılar. ’Birazdan sana bağlanacağız’ dediler. ’Tamam, hazırım’ dedim. Brezilya çeyrek finaldeydi. Bana ’Hemen Champs-Elysees’ye git, Brezilya’lı taraftarların arasına gir, bize ordan güzel bir yayın yap’ dendi. ’Tabi abi, saygılar’! Kadıköy Moda’dayım. Nerden bulacağım Brezilya taraftarlarını. Bizim çocuklar ’Sen merak etme biz bağırırız Brazil, Brazil diye’ dediler. ’Bu iş sakat olursa biterim’ dedim. Karşımda da Öztürk Pekin var. En ufak bir falso olmaması lazım.

Evde 15-20 kişi var. Koroyu kurdum. Bağıracaklar ’Brazil, Brazil’ diye. Dedim ki ’Ben elimle hareket yapınca siz bağırın’. Bağlantı başladı. Brezilya çeyrek finalde, Champs-Elysees’de Brezilya’lı taraftarların sesleri dendi, ben elimle işaret verdim. Bizimkilerin tezahüratı lay lay lay lay...diye Neşe Karaböcek’in şarkısıyla. Ben bir yandan anlatıyorum, çeyrek final oldu, şu oldu, bu oldu diye, elimle de ’yapmayın’ diye işaret ediyorum. Ama beni bitirdiniz demek istiyorum o hareketle. Bizimkiler bu hareketten ’Sesimiz az çıkıyor, Acun’a yardımcı olamadık, evi inletelim de yüz akıyla bağlantı yapsın’ diye anlıyorlar. Ev ’lay lay lay lay’ diye inlemeye başladı. Tek çare koşmak diye düşündüm. Koridorda koşuyorum, bizimkiler de peşimde. En son kendimi banyoya attım. Bir şeyler söyledim ama ne dediğimi bile hatırlamıyorum. 2 dakikalık bağlantı benim ömrümden rahat bir 2 sene götürdü."

Ev sahibi Fransa ve Brezilya arasında oynanan Dünya Kupası finalinde Fransa rakibini 3-0 mağlup etmiş ve kupayı müzesine götürmüştü.

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