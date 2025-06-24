Acun Ilıcalı'nın aldığı futbolcu gidiyor mu? İki teklif

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürerken kulüpten ayrılacaklar da netleşiyor.
Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'dan kadrosuna katmayı başardığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’ya ülkesinden iki önemli talip çıktı.
Sarı lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu Flamengo ile Corinthians’ın istediği bildirildi.
Brezilya ekiplerinin, kısa bir zaman içerisinde Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.
Talisca transferinde yönetimden ayrılan Acun Ilıcalı'nın büyük payı olduğu, teknik direktör Jose Mourinho'nun istemediğini belirtmesine rağmen yıldız futbolcunun kadroya dahil edildiği öne sürülmüştü.