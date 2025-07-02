Acun Ilıcalı’nın aylık geliri ortaya çıktı: Mahkemede açıkladı

Acun Ilıcalı 'yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği' iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Ekol TV’den Dilek Yaman’ın haberine göre lıcalı, yıllardır yayınlanan maçların yayına müdahale edilmeden gösterildiğini belirterek, davaya şaşkınlıkla yaklaştığını söyledi. Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla açılan dava kapsamında Acun Ilıcalı ve TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu, Atilla Civiloğlu, Ebru Atasan, Hasan Serhat Yiğit, Ümmü Burhan dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli yer alıyor. Dava, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AYLIK GELİRİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Savcılık ifadesinde gelirine dair önce "değişken" ifadesi kullanan Ilıcalı, daha sonra bu rakamı 1 milyon liradan 5 milyon liraya güncelledi. Ilıcalı ifadesinde şunları kaydetti:

"Aylardır bu davanın şaşkınlığındayım. Neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır yayınlanan maçlar yayına müdahale edilmeden gösterilir, yayıncılar hiçbir şey yapamaz."

Ilıcalı, yayın süreciyle ilgili olarak şunları ekledi:

"Yurtdışında UEFA’ya başvurup maç yayınlamak dışında herhangi bir müdahalemiz yok. Yayıncılar da maçları değiştiremez. Biz sadece satın aldığımız maçları yayınlıyoruz. Engelleme şansımız yok."