Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 aylık ömrü kaldığı söylenen alzheimer ve pankreas kanseri hastası 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths’e hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı. İleri evre alzheimer ve pankreas kanseri ile mücadele eden Griffiths, dileği olarak ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etti.

Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada Acun Ilıcalı, Owen’ı karşıladı. Takımın futbolcuları ve teknik direktörü Sergej Jakirovic de Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken sağlık sorunları ile mücadele eden taraftarın kızı Sophie, “Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım” dedi.

Bu buluşma, BBC’nin özel haberiyle İngiltere’de yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı’nın taraftarına olan jesti, Hull City camiasında takdir toplarken İngiliz medyasında da geniş yer buldu.