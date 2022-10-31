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Survivor Evrim Keklik'in yeni adresi belli oldu

Survivor 2020 ve 2022 sezonlarında yarışan Evrim Keklik hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yarışmanın agresif isimlerinden Evrim Keklik'in yeni adresi bakın neresi çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:21
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Acun Ilıcalı'nın en sevdiği yarışmacılardan Evrim Keklik'in çalışacağı yeni adresi belli oldu

Survivor Evrim Keklik'in yeni adresi belli oldu
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2020 ve 2022 yılında katıldığı Survivor yarışması ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Evrim Keklik'in TV8 ekranlarına yeniden döneceği öne sürüldü.

İddiaya göre Evrim Keklik, 2023 sezonunda Survivor Panorama programında izleyici karşısına çıkacak. Yorumcu koltuğunda oturacak olan Evrim Keklik'e, iki sezon üst üste finale çıkmayı başaran Ayşe Yüksel de eşlik edecek.

Survivor'da iki iyi dost olan Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in, yeniden bir Acun Ilıcalı projesinde yer almasına sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Evrim olabilir ama Ayşe o masanın ciddiyetini kaldıramaz'' ve ''Ayşe Yüksel ne alaka? Çok şaşkınım'' gibi yorumlarda bulundu.

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