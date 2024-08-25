Acun Ilıcalı'nın konuşmasındaki o sözleri kestiler. Ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın konuşmasındaki o sözleri kestiler. Ortalık karıştı

Acun Ilıcalı'nın haftalar öncesinde yaptığı Ferdi Kadıoğlu konuşması kesilerek sosyal medyaya sunulunca taraftarlar birbirine girdi.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Ferdi Kadıoğlu için beklenen açıklama sonunda geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir duyuru paylaşan Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nun Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olmak üzere İngiltere’ye gittiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" ifadelerine yer verdi.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe’nin söz konusu transferden bonuslar dahil 30 milyon Euro kazanacağı konuşulurken Acun Ilıcalı’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"KALMAK İSTERSE ALİ KOÇ GÖNDERMEZ"

Geçtiğimiz haftalarda bir yayınlanan bir programda Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gelen tekliflere rağmen genç futbolcuyu kalmak istediği sürece takımda tutacağını açıklamıştı.

KONUŞMASINI KESİP YAYINLADILAR

Ilıcalı’nın konuşmasındaki son kısmı kesip sosyal medyada paylaşan bazı kullanıcılar Ilıcalı ile dalga geçerken Fenerbahçeli taraftarlar ise videonun kırpıldığını söyleyerek karşı çıktı.

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