﻿Hull City'de serbest düşüş sürüyor

İngiltere'nin Championship Ligi'nde mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City deplasmanda Huddersfield Town'a 2-0 yenildi.
Son 6 maçında 5 kez yenilen Hull City, 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ve takımın başına geçici olarak Andy Dawson'ın getirildiği ifade edilmişti.
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