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Hull City'de serbest düşüş sürüyor

Başarısız sonuçlardan sonra Şota'yı gönderen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de kabus devam ediyor.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 19:30
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City kabus görmeye devam ediyor

Hull City'de serbest düşüş sürüyor
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İngiltere'nin Championship Ligi'nde mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City deplasmanda Huddersfield Town'a 2-0 yenildi.

Son 6 maçında 5 kez yenilen Hull City, 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ve takımın başına geçici olarak Andy Dawson'ın getirildiği ifade edilmişti.


 

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