Acun Ilıcalı’nın takımını bekleyen büyük tehlike! Geçen sezonu mumla arıyorlar

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Acun Ilıcalı’nın takımını bekleyen büyük tehlike! Geçen sezonu mumla arıyorlar

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’yi büyük tehlike bekliyor. Geçen sezon Premier Lig’e çıkma mücadelesi veren İngiliz ekibi bu sezon ise o günleri mumla arıyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City bu sezon büyük çöküşün eşiğine geldi. İngiltere Championship’te kötü gidişi bir türlü durduramayan Hull City küme düşmenin eşiğine geldi.

Geçen sezon Premier Lig’e yükselmek için mücadele eden ancak play off potasına giremeyen Hull City, bu sezon ise ligde kalmak için mücadele ediyor.

Championship’in 45. Haftasında Derby Country’ye mağlup olan Hull City’yi zor günler bekliyor.

Hull City kümede kalabilmek için ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Portsmouth'u yenerek diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ancak Luton, Preston, Derby ya da Stoke City puan kaybetmediği takdirde Hull City, Championship'e veda edecek.

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