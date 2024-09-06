Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı

Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programının sunucusu İsmail Küçükkaya Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile yaptıkları sohbeti aktardı.

"BEŞİKTAŞLA YARIŞIRMIŞ GİBİYİZ"

Acun Ilıcalı’nın ligde Beşiktaşla yarışacaklarını söylediği ifade eden İsmail Küçükkaya, “Bir gün öncede düğünü olmuştu. Dünya evine girdi mutluluklar diledik kendisine sonra oturdu bayağı işte futboldan medyaya konuştuk tabii. Fenerbahçe şampiyon olur mu bu sene dedim. Ondan sonra Beşiktaş iyi bu sene dedi. Beşiktaş'la yarışırmış gibiyiz” dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR SÜKSE"

Jose Mourinho hamlesinin çok büyük sükse olduğunu söyleyen Küçükkaya “Ondan sonra Galatasaray analizleri de yaptı ama onları böyle şimdi girmeyelim polemikte oluşmasın fakat iddialılar bu sene çok iddialılar tabii Jose Mourinho gibi dünyanın en büyük yıldızlarından birini getirince çok büyük bir sükse yaptılar doğrusu” ifadelerini kullandı.