Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV 8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması bugün gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 2 Temmuz’da gerçekleşmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE EKSİKLER NEDENİYLE 17 ŞUBAT'A ERTELENDİ

İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle yeni duruşmayı. 17 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talebin kabulüne karar vermişti.

