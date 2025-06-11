Acun Ilıcalı'nın yeni prensi resmen açıklandı: 'Tutmazsa kovulur...'

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü resmen duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmzaların atılmasının ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Mustafa Yokes, Jared Dublin ve Martin Hodge ile birlikte kapsamlı ve detaylı bir işe alım sürecinin ardından Sergej'i göreve getirmekten mutluluk duyuyoruz. Onun oynatacağı futbola inanıyoruz ve daha da önemlisi kariyeri boyunca kendini kanıtladı. Kulübümüz için hayalim, görevi devraldığım ilk günden bu yana hiç değişmedi. Yeni sezonu dört gözle beklerken Sergej'e inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Kayserispor'un başına geçen Sergej Jakirovic, sarı-kırmızılılardaki performansıyla dikkat çekmişti.

KAYSERİSPOR BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer konusunda Ilıcalı'ya tepki göstererek, "Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" demişti.

Sergej Jakirovic'in takımın başına getirilmesi İngiliz basınında da geniş yer almış ve Ilıcalı için, "Hull City artık yeni sezona kötü başlayamaz. Bu kez taraftar sabretmeyecek. Hull City geçen sezon perişandı ve bir daha böyle olamaz. Eğer böyle olursa, küme düşerler ve takım sahibi yerden yere vurulur, hatta belki de şehirden kovulur" denilmişti.