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Acun Ilıcalı'nın da seyrettiği Hakan Çankaya taklitlerine devam ediyor

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de sergilediği taklit performanslarıyla beğeni toplayan Hakan Çankaya, sosyal medya hesabından yaptığı taklit paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Çankaya'nın programa katıldığı dönemlere ait videoları Youtube'da milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:57
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Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılan Hakan Çankaya taklitlerine devam ediyor

Acun Ilıcalı'nın da seyrettiği Hakan Çankaya taklitlerine devam ediyor
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Sosyal medyada ünlü isimlerin taklitlerini yapan pek çok isim arasında öne çıkan Hakan Çankaya, birbirinden ünlü çok sayıda ismi neredeyse birebir şekilde taklit ederek bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koyuyor. 

Taklit yeteneğine ne kadar güvendiğini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak da ispatlayan Çankaya, dönem dönem katıldığı yarışma programında yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Acun Ilıcalı'nın da kahkahalarla izlediği ismin Youtube'daki videoları milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.

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