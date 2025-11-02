İngiltere'de Hull City, Slovenya'da Maribor bu hafta da çıktığı maçlardan 3'er puan ile ayrıldılar. Sahibi olduğu iki takımı ile galibiyet sevinci yaşayan Acun Ilıcalı yeni haftada ekiplerinden yine deplasman galibiyeti bekliyor.

HULL CITY PLAY-OFF POTASINDA

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 13'üncü hafta karşılaşmasında Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Hull City hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de play-off potasına girdi.

MARIBOR 2. SIRADA YER ALIYOR

NK Bravo'yu 3-2'lik skorla mağlup eden Slovenya ekibi Maribor şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle puan durumunda 2'inci sırada yerini aldı.