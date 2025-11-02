İngiltere'de Hull City, Slovenya'da Maribor bu hafta da çıktığı maçlardan 3'er puan ile ayrıldılar. Sahibi olduğu iki takımı ile galibiyet sevinci yaşayan Acun Ilıcalı yeni haftada ekiplerinden yine deplasman galibiyeti bekliyor.

HULL CITY PLAY-OFF POTASINDA

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 13'üncü hafta karşılaşmasında Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Hull City hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de play-off potasına girdi.

Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyorNe yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyorSpor

Acun Ilıcalı'nın yüzü güldü! - Resim : 2

Başına öyle bir şey geldi ki! Volkan Demirel’in dünya yerle bir olduBaşına öyle bir şey geldi ki! Volkan Demirel’in dünya yerle bir olduSpor

MARIBOR 2. SIRADA YER ALIYOR

NK Bravo'yu 3-2'lik skorla mağlup eden Slovenya ekibi Maribor şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle puan durumunda 2'inci sırada yerini aldı.

Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu? beIN Trio ekibi son noktayı koydu!Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu? beIN Trio ekibi son noktayı koydu!Spor
Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi! O ismi yerin dibine soktularSpor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi! O ismi yerin dibine soktularSpor