Acun Ilıcalı'ya Abdürrahim Albayrak benzetmesi

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın görevinden istifa ettiğini duyurmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ilıcalı’nın Jose Mourinho ile çalışmak istemediği için istifa ettiği öne sürülürken transferlerle ilgili de şok bir iddia ortaya atıldı.

Yorumcu Cem Dizdar, Ilıcalı’nin Talisca’yı Mourinho’ya rağmen transfer ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Anderson Talisca'yı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın baskısı altında kaldığı için Jose Mourinho'ya rağmen transfer etti. Tıpkı Radamel Falcao transferi gibi, Abdürrahim Albayrak'ın zoruyla Fatih Terim'e rağmen Galatasaray'a geldi.”