Acun Ilıcalı'ya bir darbe de Swansea vurdu

Swansea City, İngiltere Championship Ligi’nde çıkışını sürdürerek Hull City’yi 1-0 mağlup etti. Zan Vipotnik’in 51. dakikada tartışmalı bir penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan Galler temsilcisi, üst üste dördüncü maçını kazandı ve bu galibiyet serisinde hiç gol yemedi. Bu performans, takımın 2008’den bu yana yakaladığı en uzun gol yememe serisi olarak dikkat çekiyor.

Maçın oynandığı Swansea.com Stadyumu’nda 18 bin 775 futbolsever karşılaşmayı takip etti. Taraftarlar, özellikle hakemin penaltı kararıyla birlikte adeta ikiye bölündü. Çünkü yapılan görüntü incelemesine göre topun Hull City savunmacısı John Egan’ın yüzüne çarpmasına rağmen, hakem Ben Toner elle oynama kararı verdi.

TARTIŞMALI PENALTI: HAKEM KARARI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

İkinci yarının hemen başında, Lewis O’Brien’ın ceza sahasına ortasında topu göğsüyle yumuşatan Vipotnik’in şutu John Egan’ın yüzüne isabet etti. Ancak hakem Ben Toner, Egan’ın kolunun yukarıda olması nedeniyle pozisyonu elle oynama olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Hull cephesi karara şiddetle itiraz ederken, Vipotnik kaleci Ivor Pandur’u ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu.

Hull City’nin teknik ekibi, hakem kararının oyunun kaderini değiştirdiğini belirtirken, defans oyuncusu John Egan da topun net şekilde yüzüne çarptığını ve hakemin yardımcı hakemden aldığı bilgiyle penaltıyı verdiğini ifade etti.

HULL CİTY DİPTE, UMUTLAR TÜKENİYOR

Bu yenilgiyle Hull City, Championship puan tablosunda 20. sırada kalırken küme düşme hattıyla arasındaki farkı yalnızca iki puanla koruyabildi. Kalan üç maçta alacakları sonuçlar, takımın kaderini belirleyecek. Özellikle son dakikalarda çift sarı kart gören Matt Crooks’un oyundan atılması, konuk ekip için işleri daha da zorlaştırdı.

Hull teknik direktörü Ruben Selles, ikinci yarıda Lincoln Henrique’ye yapılan müdahale sonrası bekledikleri penaltının verilmemesinin de maçın kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca maç boyunca Swansea kalecisi Lawrence Vigouroux’un kritik kurtarışları, Hull’un geri dönüş şansını ortadan kaldırdı.

SWANSEA’NİN YÜKSELİŞİ: PLAY-OFF HAYALİ Mİ?

Mart ayında küme düşme hattıyla arasında sadece altı puan olan Swansea City, son haftalardaki galibiyet serisiyle 11. sıraya kadar yükseldi. Şu an için play-off potasına ulaşmaları olası görünmese de matematiksel olarak hâlâ bir şansları bulunuyor.

Geçici teknik direktör Alan Sheehan’ın takımın başında gösterdiği performans takdir toplarken, kulüp yönetimi sezon sonunda kalıcı görevlendirme yapma konusunda düşünmeye başladı. Sheehan, maç sonu açıklamasında oyuncularının sahada verdikleri mücadeleyle gurur duyduğunu belirterek, “Bu form grafiğini korursak geleceğimiz çok daha parlak olabilir” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN DESTEĞİ GERİ DÖNDÜ

Swansea City taraftarları, sezonun ilk yarısında yaşanan puan kayıpları ve teknik direktör değişikliğiyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak Sheehan yönetiminde yeniden dirilen takım, hem sahadaki oyunu hem de sonuçlarla taraftarın güvenini geri kazandı. Swansea.com Stadyumu’ndaki atmosfer de bu değişimin önemli bir göstergesi oldu.

Öte yandan Hull City için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Kalan üç maçta alınacak sonuçlar doğrudan takımın küme düşüp düşmeyeceğini belirleyecek. Gözler şimdi kritik fikstüre çevrilmiş durumda.

Swansea City, tartışmalı da olsa aldığı bu galibiyetle sadece üç puan değil, moral ve ivme de kazandı. Hull City ise hem sahada hem puan tablosunda darbe aldı. Championship’in alt sıralarında mücadele kızışırken, her maç artık kader niteliğinde.