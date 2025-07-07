Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi'den büyük darbe!

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Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi'den büyük darbe!

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Acun Ilıcalı'ya kötü bir haber geldi. Championship ekibi Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı'nın kulübü için Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi harekete geçti.

Kocaeli yerel medyasında çıkan bazı haberlerde, Safiport ile Hull City arasında geçtiğimiz sezon başında yapılan sponsorluk anlaşması yeni olmuş gibi lanse edilmişti. Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'nin sahibi olduğu Safiport'tan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yapıldı.

"SPONSORLUK ANLAŞMAMIZ SONA ERMİŞTİ"

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Safiport olarak 2024-25 sezonunda Hull City kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşmamız sezon ile birlikte sona ermiştir. Hull City'ye yeni sezonda, Premier Lig yolunda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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