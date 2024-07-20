Acun Ilıcalı'ya ikinci darbe kapıda

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Acun Ilıcalı'ya ikinci darbe kapıda

Philogene'yi kaptıran Acun Ilıcalı şimdi de Abdülkadir Ömür'ü kaybedebilir.

Takımın en iyi oyuncusu olarak gördüğü Jaden Philogene’nin eski takımı Aston Villa’ya gitmesine izin vermek zorunda kalan Acun Ilıcalı’ya ikinci şok kapıda.

ARAPLAR TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yıldız oyuncu için bir Suudi Arabistan ekibinin harekete geçtiği belirtildi. Abdülkadir Ömür’ün iyi bir teklif karşılığında teklifi kabul etmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Championship ekibi ile yarım sezonda 16 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol kaydetti.

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