Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis soruşturması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TV8 ve Exxen platformunda yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması soruşturmasında Acun Ilıcalı ve bazı kişiler hakkında iddianame düzenlendi.

Acun Ilıcalı ile bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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