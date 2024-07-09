Acun Ilıcalı'yı yıkan suçlama

Barcelona’nın Hull City’nin yıldız futbolcusu Jaden Philogene ile ilgilendiğini söyleyen Acun Ilıcalı’ya İspanya’dan şok eden bir suçlama geldi.

"PR ÇALIŞMASI"

İspanyol devinin oyuncu ile ilgilenmediğini söyleyen gazeteci Gerard Romero Acun Ilıcalı’nın PR çalışması yaptığını söyledi.

Romero açıklamasında, "Barcelona yöneticileri şaşkınlık içerisinde. Çünkü oyuncu ve menajerini tanımadıkları ortaya çıktı. Barcelona'nın Jaden Philogene'ye bir ilgisi yok. Bu yapılanın bir PR çalışması olduğu düşünülüyor” dedi.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Philogene hakkında bir açıklama yapan Ilıcalı "Bir oyuncunun gitmesi yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi biri, bir sözleşmesi olduğu için onları zorlayarak kariyerlerini ya da ruh hallerini asla mahvetmek istemem. Evet, Barcelona'nın Jaden Philogene'ye ilgisi gerçek. Jaden taşınmak istiyorsa ve bir yere gitmek istediğini söylüyorsa, bu çok fazla yapamayacağımız bir şey çünkü bu onun hayatı” ifadelerini kullanmıştı.