Flaş gelişme! Acun Ilıcalı'nın Şota kararı belli oldu

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın hemen ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu.

Ilıcalı'nın ise Gürcü teknik adama bir şans daha tanımayı planladığı ve Luton Town maçında alınacak kötü sonucun ardından ayrılığın kesinleceşeceği ifade edildi.

BAŞARILI OLAMADI

Şota Arveladze, 29 karşılaşmada 1.10 puan ortalaması tutturdu. Gürcü çalıştırıcı, 29 maçta 9 galibiyet 6 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Bilindiği üzere Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Pelkas'ı kadrosuna kattı. Ayrıca Antalyaspor'dan Doğukan Sinik için 4 milyon euro bedel ödenmişti. Kadroda daha önce Denizlispor'da oynayan Kolombiyalı golcü Oscar Estupinian ve Hatayspor'dan ayrılan Adama Traore de yer alıyor.