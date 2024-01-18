Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu

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Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu
Acun Ilıcalı nisan ayında gerçekleştireceği birleşme partisine Survivor takipçilerini de götürüyor. Partinin giriş ücreti belli oldu.

Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı, reyting rekorları kıran Survivor programını turizm etkinliğine dönüştürüyor. Nisan ayında düzenlenecek olan ‘Birleşme Partisi’ne Survivor takipçilerini de götürecek. Ilacalı, Survivor takipçilerine özel düzenlenecek olan ‘Dominik’ turunun giriş ücreti 2 bin 999 dolar olacağı açıklandı.

PAKET SADECE ‘BİRLEŞME PARTİSİ’Nİ KAPSAMIYOR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, üçüncü kez düzenlenecek olan tur Birleşme Partisi ile sona ermeyecek. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de olan Katamaran turu ve Saona Adası turu ile keşfedilecek. Dominik’e özgü kahve, kakao ve tütünler deneyimlenecek.

OYUN ALANINDA YARIŞABİLME FIRSATI

Tura katılan takipçiler, Survivor oyun çekimlerine katılabilecek ve daha sonra kura çekilerek eşleşilen rakiplerle oyun alanında yarışma deneyimlenecek.

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KONTENJAN SINIRI 100 KİŞİ OLABİLİR

08 - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak seyahatte şimdilik kontenjan sayısı açıklanmadı. AF Seyahat Acentesi’nden yetkilerin PD’ye aktardığı bilgilere göre geçen sene 60-70 kişi katılabilmişken, yetkililer, bu sene bu sayının 100 kişi olabileceğini bildirdi.

KİŞİ BAŞI ÜCRET 2 BİN 999 DOLAR

Konaklama, uçak biletleri ve yemek ücretlerini de kapsayan pakette tek kişilik ücret 2 bin 999 dolar, yani 90 bin 413 TL olacak.

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