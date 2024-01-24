Acun'un sponsoruna kripto para operasyonunda şok gelişme. Holding patronu gözaltına alındı

Acun Ilıcalı’nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruşturma kapsamında yeni isimler gözaltına alınmaya devam ediyor. Dün sabah gerçekleşen operasyonda 8 kişi daha gözaltına alındı.

KAPALI ÇARŞININ EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN FAYİK ÖZBEY GÖZALTINA ALINDI

Dün gözaltına alınan kişiler arasında Kapalıçarşı piyasasının en güçlü isimlerinden biri olarak bilinen Fayik Özbey’in (52) olduğu öğrenildi. Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında bulunan Özbey ile birlikte 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

"DÜN 8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI"

Fayik Özbey ile beraber Metin Altan, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, Kemal Akarsu, Hasan Tekin Kaan Şen ve İbrahim kayra dün sabah saatlerinde gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı.

"TOMYA SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ŞÜPHELİ SAYISI 38'E YÜKSELDİ"

8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Konu ile ilgili Özbey’in bir avukatı, müvekkili ile yapacağı görüşme sonrası görüş beyan edebileceğini bildirdi.

Dün yapılan gözaltı işlemleri sonrası ‘Tomya soruşturması’ adı altında bulunan şüpheli sayısı 38’e yükseldi. Tomya AŞ’nin patronu Yavuz Usta ile birlikte 10 kişi tutuklu durumda. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Ekonomist Ece Pulaş, geçen günlerde tahliye edildi.

ACUN ILICALI’NIN FUTBOL TAKIMINA SPONSOR OLMUŞTU

Son zamanlarda ‘dolandırıcılık’ soruşturması ile gündemden düşmeyen kripto para borsası Tomya, Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Premier Ligi takımı Hull City’nin sponsoru olarak ismini duyurmuştu. Sponsorluk anlaşması törenine, şirket sahibi Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın yanı sıra Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan da katılmıştı.