Acura RSX asfaltları ağlatmaya geliyor: Çıkış tarihi kesinleşti

Japon otomobil üreticisi Acura, tamamen elektrikli yeni RSX crossover modelini tanıttı. Araç, Monterey Car Week etkinliğinde parlak sarı “Propulsion Yellow Pearl” rengiyle sahneye çıktı. Acura, yeni modelini önümüzdeki yıl satışa sunmayı planlıyor. Mevcut RDX jenerasyonunun aksine, RSX tamamen elektrikli olacak ve markanın elektrikli araç stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni RSX, Honda’nın Marysville Otomobil Fabrikası’nda üretilecek. 40 yaşındaki tesis, yakın zamanda yüksek teknolojiye uygun bir revizyona uğradı. Bu yenileme ile fabrika hem enerji verimliliğini artırdı hem de çalışanlar için daha güvenli ve konforlu bir ortam sağladı. Ayrıca üretim hattı elektrikli araç montajına uygun hâle getirildi.

PERFORMANS VE TASARIMDA YENİLİK

Acura, son yıllarda marka kimliğiyle ilgili tartışmalar yaşıyordu. Genellikle lüks bir marka olarak algılansa da, Acura esasen Honda’nın Kuzey Amerika’daki performans odaklı kolu olarak biliniyor. Yeni RSX, bu performans vurgusunu ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Acura Kreatif Direktörü ve Amerikan Honda Ar-Ge Başkan Yardımcısı Yasutake Tsuchida, RSX hakkında şunları söyledi: “RSX, mükemmel aerodinamik performansı ifade eden sportif coupe tasarımına sahip. Bu yeni modelle, Acura markasını zamansız güzellik ve yüksek teknolojiyle yeniden tanımlayacağız.”

Tasarım açısından RSX, ikinci nesil NSX’in arka far düzenlemesine bir gönderme yaparken, aracın keskin hatları ve aerodinamik yapısı otomobil tutkunlarından olumlu tepkiler alıyor. Bazı gözlemcilere göre, aracın ön kısmı McLaren Artura’ya benzer bir etki yaratıyor, diğer açılardan ise Lotus Eletre’yi anımsatıyor.

AKILLI YAZILIM İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM

RSX, önümüzdeki yılın ikinci yarısında yollara çıktığında, Honda’nın bu yıl CES’te duyurduğu ASIMO OS işletim sistemiyle çalışacak. ASIMO OS, sürücünün tercihlerini ve sürüş tarzını öğrenerek araç içinde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor. Acura, bu teknolojinin sürücüye benzersiz bir konfor ve etkileşim sağlayacağını belirtiyor.

Bu adımla Acura, yalnızca performans ve tasarımda değil, yazılım ve kullanıcı deneyiminde de elektrikli araç pazarında öne çıkmayı hedefliyor. 2026 yılında piyasaya çıkacak RSX, markanın elektrikli geleceğinin sembolü olacak gibi görünüyor.